Balotelli fica à disposição para decisão do Santa Cruz contra Maranhão

O volante não participou da vitória no jogo de ida das semifinais, em São Luís, no Maranhão, por causa de uma lesão muscular na coxa

O técnico Marcelo Cabo ganhou o retorno do volante Balotelli para a decisão do Santa Cruz contra o Maranhão. Ele foi vetado do jogo de ida, a vitória por 1x0, em São Luís, devido a uma lesão muscular na coxa, que o fez jogar no sacrifício nas partidas anteriores.

A partida contra o Maranhão acontece no próximo sábado (20), às 19h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Com a volta de Balotelli, Cabo deve sacar Gabriel Galhardo do meio-campo. E, assim, o setor ser formado por Balotelli, Pedro Favela e William Júnior.

Outra mudança no time titular deve ser na formação. A tendência é que o zagueiro Matheus Vinícius deixe a equipe principal para a entrada do atacante Renato. Dessa maneira, o esquema tático sai do 3-5-2 para o 4-3-3.

A provável escalação do Santa Cruz é com Rokenedy, Yuri Ferraz, Eurico, William Alves, Nathan, Balotelli, Pedro Favela, William Júnior, Renato, Geovany e Thiago Galhardo.

Vale lembrar que o lateral-direito Toty está fora do jogo deste sábado (20). Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá a suspensão automático.

Próximo adversário do Santa Cruz

Confirmando a classificação sobre o Maranhão, o Santa Cruz enfrenta Barra-SC ou Inter de Limeira na grande final da Série D. O time catarinense venceu o jogo de ida por 2x0 e pode até perder por um gol na partida de volta que garante o acesso.