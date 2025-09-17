Já com 30 mil ingressos vendidos, Santa Cruz pode ampliar carga realocando torcida visitante
Ao podcast Escrete Clube, Guilherme Leite, coordenador de operações do Tricolor do Arruda, revela negociações para angariar mais ingressos
Após a divulgação da última parcial de ingressos vendidos para o duelo contra o Maranhão, que já passa de 30 mil entradas garantidas, o Santa Cruz busca maneiras de aumentar sua carga de ingressos para o duelo desde sábado (17).
Coordenador de operações do Santa Cruz, Guilherme Leite confirmou, em entrevista ao podcast Escrete Clube, no Youtube da Rádio Jornal, que o Tricolor do Arruda espera aumentar a carga de ingressos destinada à torcida coral.
A solicitação ganha força devido à baixa expectativa de público, por parte da torcida do Maranhão, o que facilitaria as negociações entre os clubes para a realocação da torcida maranhense.
Para realizar a mudança, o Santa Cruz também precisa do aval das forças de segurança. Uma reunião será feita para tratar o assunto. Anteriormente, o Tricolor do Arruda já havia negociado uma realocação da torcida visitante nos duelos contra Sergipe e Altos.
"Existe o regulamento de competições, em que se faz a solicitação... Vai depender muito da demanda que vem, deles, e aí a gente consegue fazer essa setorização.", declarou Guilherme Leite.
Santa Cruz busca garantir a vaga na final da Série D
Com a confirmação do acesso à Série C, o Santa Cruz ainda busca garantir a vaga na grande decisão da Série D.
A Cobra-Coral encara o Maranhão na partida de volta da semifinal, em duelo que será disputado no próximo sábado (20), às 19h30 (Horário de Brasília). Na ida, em São Luís, o time pernambucano venceu o duelo pelo placar de 1 a 0.