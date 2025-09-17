Já com 30 mil ingressos vendidos, Santa Cruz pode ampliar carga realocando torcida visitante

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ao podcast Escrete Clube, Guilherme Leite, coordenador de operações do Tricolor do Arruda, revela negociações para angariar mais ingressos

Após a divulgação da última parcial de ingressos vendidos para o duelo contra o Maranhão, que já passa de 30 mil entradas garantidas, o Santa Cruz busca maneiras de aumentar sua carga de ingressos para o duelo desde sábado (17).

Coordenador de operações do Santa Cruz, Guilherme Leite confirmou, em entrevista ao podcast Escrete Clube, no Youtube da Rádio Jornal, que o Tricolor do Arruda espera aumentar a carga de ingressos destinada à torcida coral.

A solicitação ganha força devido à baixa expectativa de público, por parte da torcida do Maranhão, o que facilitaria as negociações entre os clubes para a realocação da torcida maranhense.

Para realizar a mudança, o Santa Cruz também precisa do aval das forças de segurança. Uma reunião será feita para tratar o assunto. Anteriormente, o Tricolor do Arruda já havia negociado uma realocação da torcida visitante nos duelos contra Sergipe e Altos.

"Existe o regulamento de competições, em que se faz a solicitação... Vai depender muito da demanda que vem, deles, e aí a gente consegue fazer essa setorização.", declarou Guilherme Leite.

Santa Cruz busca garantir a vaga na final da Série D

Com a confirmação do acesso à Série C, o Santa Cruz ainda busca garantir a vaga na grande decisão da Série D.

A Cobra-Coral encara o Maranhão na partida de volta da semifinal, em duelo que será disputado no próximo sábado (20), às 19h30 (Horário de Brasília). Na ida, em São Luís, o time pernambucano venceu o duelo pelo placar de 1 a 0.