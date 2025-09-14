fechar
Santa Cruz vence o Maranhão fora de casa e abre vantagem na semifinal da Série D

Decisão fica para a Arena de Pernambuco, no próximo sábado (20), às 19h30; Tricolor joga pelo empate para avançar à final da Série D

Por Thiago Wagner Publicado em 14/09/2025 às 18:04 | Atualizado em 14/09/2025 às 18:22
Imagem dos jogadores do Santa Cruz em comemoração de gol na Arena de Pernambuco
Imagem dos jogadores do Santa Cruz em comemoração de gol na Arena de Pernambuco - Jailton Jr/JC Imagem

Já classificados para a Série C do ano que vem, Maranhão e Santa Cruz se enfrentaram neste domingo (14), no Castelão, em São Luís, pelo jogo de ida da semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro. E mesmo sem tanto brilho como nos duelos que valiam de fato a disputa pelo acesso, o Tricolor venceu: vitória por 1x0, com um golaço de Renato, que garante vantagem para o jogo de volta.

A verdade é que apesar do golaço do Santa Cruz, a partida foi morna. Mas algo normal uma vez que as duas equipes atingiram já seus objetivos na Série D, que de fato era o acesso.

Com o resultado, o Santa joga por um empate no próximo sábado (20), às 19h30, na Arena de Pernambuco, para garantir vaga na final. Caso o Maranhão vença por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

Na outra semifinal, disputada nesse sábado (13), o Barra venceu por 2x0 a Inter de Limeira.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi equilibrado, com o Maranhão tendo maior posse de bola e criando mais jogadas com Ryan e Vagalume pelos lados. O Santa Cruz, mesmo sem tanta posse, foi perigoso nas poucas chegadas ao ataque. William Júnior e Thiago Galhardo aproveitaram erros de saída de bola do MAC e tiveram boas oportunidades. Na principal chance da etapa inicial, Jean saiu jogando errado e Thiago Galhardo finalizou sozinho, mas chutou para fora.

No segundo tempo, o Santa chegou a marcar com Matheus Vinícius, mas o lance foi anulado. O MAC respondeu em chute de André Radija, que exigiu grande defesa de Rokenedy. A partida parecia se encaminhar para o empate até os 32 minutos, quando saiu o gol da vitória:

Renato aproveitou uma bola viva na área após cobrança de falta e acertou um belo voleio, marcando um golaço que colocou o Santa em vantagem na semifinal.

O Maranhão ainda tentou pressionar nos minutos finais, mas o Tricolor segurou o resultado e sai de São Luís com vantagem importante para decidir em casa.

Notas do Escrete de Ouro

Confira a avaliação do comentarista Ralph de Carvalho

  • Rokenedy - 6
  • Toty - 6
  • Eurico - 7
  • William Alves - 7
  • Matheus Vinícius - 7
  • Rodrigues - 5
  • Pedro Favela - 6
  • Gabriel Galhardo - 6
  • William Júnior - 6
  • Thiago Galhardo - 8
  • Geovany - 4
  • Thiaguinho - 7
  • Marcelo Cabo - 7

Ficha técnica - Maranhão 0x1 Santa Cruz

Maranhão: Jean; Igor Nunes, Fernando, Keven e André Radija (Lucas Manga); Dudu, Rosivan (Raílson) e Vagalume (Romarinho); Ryan, Clesisone (Mikéias) e Rafael (Jorge). Técnico: Marcinho Guerreiro.

Santa Cruz: Rokenedy; Toty, Eurico, Willian Alves e Rodrigues (Yuri Ferraz); Matheus, Gabriel Galhardo e Willian Júnior (Lucas Siqueira); Geovany (Thiaguinho), Pedro Favela (Jonatas Paulista) e Thiago Galhardo (Renato). Técnico: Marcelo Cabo

Competição: Série D – Semifinal (jogo de ida). Local: Estádio Castelão, São Luís (MA). Arbitragem: João Vitor Gobi (SP). Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP). Cartões amarelos: Matheus Vinícius (Santa Cruz) e Toty (Santa Cruz). Gols: Renato (Santa Cruz) aos 32 minutos do 2º T.

