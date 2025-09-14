Santa Cruz vence o Maranhão fora de casa e abre vantagem na semifinal da Série D
Decisão fica para a Arena de Pernambuco, no próximo sábado (20), às 19h30; Tricolor joga pelo empate para avançar à final da Série D
Já classificados para a Série C do ano que vem, Maranhão e Santa Cruz se enfrentaram neste domingo (14), no Castelão, em São Luís, pelo jogo de ida da semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro. E mesmo sem tanto brilho como nos duelos que valiam de fato a disputa pelo acesso, o Tricolor venceu: vitória por 1x0, com um golaço de Renato, que garante vantagem para o jogo de volta.
A verdade é que apesar do golaço do Santa Cruz, a partida foi morna. Mas algo normal uma vez que as duas equipes atingiram já seus objetivos na Série D, que de fato era o acesso.
Com o resultado, o Santa joga por um empate no próximo sábado (20), às 19h30, na Arena de Pernambuco, para garantir vaga na final. Caso o Maranhão vença por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.
Na outra semifinal, disputada nesse sábado (13), o Barra venceu por 2x0 a Inter de Limeira.
Como foi o jogo
O primeiro tempo foi equilibrado, com o Maranhão tendo maior posse de bola e criando mais jogadas com Ryan e Vagalume pelos lados. O Santa Cruz, mesmo sem tanta posse, foi perigoso nas poucas chegadas ao ataque. William Júnior e Thiago Galhardo aproveitaram erros de saída de bola do MAC e tiveram boas oportunidades. Na principal chance da etapa inicial, Jean saiu jogando errado e Thiago Galhardo finalizou sozinho, mas chutou para fora.
No segundo tempo, o Santa chegou a marcar com Matheus Vinícius, mas o lance foi anulado. O MAC respondeu em chute de André Radija, que exigiu grande defesa de Rokenedy. A partida parecia se encaminhar para o empate até os 32 minutos, quando saiu o gol da vitória:
Renato aproveitou uma bola viva na área após cobrança de falta e acertou um belo voleio, marcando um golaço que colocou o Santa em vantagem na semifinal.
O Maranhão ainda tentou pressionar nos minutos finais, mas o Tricolor segurou o resultado e sai de São Luís com vantagem importante para decidir em casa.
Notas do Escrete de Ouro
Confira a avaliação do comentarista Ralph de Carvalho
- Rokenedy - 6
- Toty - 6
- Eurico - 7
- William Alves - 7
- Matheus Vinícius - 7
- Rodrigues - 5
- Pedro Favela - 6
- Gabriel Galhardo - 6
- William Júnior - 6
- Thiago Galhardo - 8
- Geovany - 4
- Thiaguinho - 7
- Marcelo Cabo - 7
Ficha técnica - Maranhão 0x1 Santa Cruz
Maranhão: Jean; Igor Nunes, Fernando, Keven e André Radija (Lucas Manga); Dudu, Rosivan (Raílson) e Vagalume (Romarinho); Ryan, Clesisone (Mikéias) e Rafael (Jorge). Técnico: Marcinho Guerreiro.
Santa Cruz: Rokenedy; Toty, Eurico, Willian Alves e Rodrigues (Yuri Ferraz); Matheus, Gabriel Galhardo e Willian Júnior (Lucas Siqueira); Geovany (Thiaguinho), Pedro Favela (Jonatas Paulista) e Thiago Galhardo (Renato). Técnico: Marcelo Cabo
Competição: Série D – Semifinal (jogo de ida). Local: Estádio Castelão, São Luís (MA). Arbitragem: João Vitor Gobi (SP). Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP). Cartões amarelos: Matheus Vinícius (Santa Cruz) e Toty (Santa Cruz). Gols: Renato (Santa Cruz) aos 32 minutos do 2º T.