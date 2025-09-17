Santa Cruz dobra valor de premiação da Série D apenas com venda de ingressos; entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em números relativos à renda líquida da equipe com venda de ingressos para jogos em casa, Tricolor do Arruda supera todos os times das séries C e D

Detentor da maior média de público da Série D, o Santa Cruz possui números surpreendentes para a quarta divisão nacional.

Mais de 232 mil torcedores já marcaram presença nas partidas da equipe pernambucana na competição, número que promete ser ainda mais elevado após o duelo contra o Maranhão.

A presença da torcida tricolor também representa um número importante para os cofres da Cobra-Coral. De acordo com dados do jornal Tribuna do Norte, o Santa Cruz já arrecadou um valor líquido de mais de R$ 3,2 milhões apenas nos 10 jogos em casa na competição.

Os números são os maiores entre todos os clubes das Séries C e D, e estão três vezes acima dos valores arrecadados pelo segundo colocado na lista, o América-RN.

Santa Cruz dobra premiação da Série D

Com os valores arrecadados pela Cobra-Coral, a equipe dobraria o montante arrecadado a partir de premiações e cotas concedidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), de acordo com a participação em cada etapa da competição.

Até o momento, o Santa Cruz arrecadou pouco mais de R$ 1 milhão por sua participação em todas as etapas da Série D, até a semifinal.

Maiores arrecadações líquidas das Séries C e D