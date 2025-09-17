Santa Cruz dobra valor de premiação da Série D apenas com venda de ingressos; entenda
Em números relativos à renda líquida da equipe com venda de ingressos para jogos em casa, Tricolor do Arruda supera todos os times das séries C e D
Detentor da maior média de público da Série D, o Santa Cruz possui números surpreendentes para a quarta divisão nacional.
Mais de 232 mil torcedores já marcaram presença nas partidas da equipe pernambucana na competição, número que promete ser ainda mais elevado após o duelo contra o Maranhão.
A presença da torcida tricolor também representa um número importante para os cofres da Cobra-Coral. De acordo com dados do jornal Tribuna do Norte, o Santa Cruz já arrecadou um valor líquido de mais de R$ 3,2 milhões apenas nos 10 jogos em casa na competição.
Os números são os maiores entre todos os clubes das Séries C e D, e estão três vezes acima dos valores arrecadados pelo segundo colocado na lista, o América-RN.
Santa Cruz dobra premiação da Série D
Com os valores arrecadados pela Cobra-Coral, a equipe dobraria o montante arrecadado a partir de premiações e cotas concedidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), de acordo com a participação em cada etapa da competição.
Até o momento, o Santa Cruz arrecadou pouco mais de R$ 1 milhão por sua participação em todas as etapas da Série D, até a semifinal.
Maiores arrecadações líquidas das Séries C e D
- Santa Cruz (3,2 milhões)
- América-RN (959 mil)
- Central (870 mil)
- Náutico (793 mil)
- Anápolis (502 mil)
- Rio Branco (372 mil)
- Joinville (367 mil)
- Goianésia (198 mil)
- Goiatuba (171 mil)
- ABC (147 mil)