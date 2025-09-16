Santa Cruz garante premiação milionária pela participação na Série C de 2026; veja valores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Tricolor do Arruda segue na disputa da Série D, onde venceu o primeiro jogo da semifinal, diante do Maranhão, mas se prepara para a próxima temporada

Em meio ao término do processo de concretização da transformação do clube em SAF, o Santa Cruz vive momento de tranquilidade após a confirmação do acesso à Série C.

A equipe coral já garantiu mais de um milhão de reais devido à sua campanha na Série D e ainda pode garantir uma premiação maior caso se classifique à decisão da competição.

Por outro lado, o Tricolor do Arruda já sabe que, em 2026, irá garantir uma pontuação tão grande quanto a conquistada em 2025.

Caso a CBF mantenha a premiação oferecida para os participantes da atual edição da Série C, o Santa Cruz irá conquistar uma cota de R$ 1,2 milhão caso não garanta a classificação para o quadrangular decisivo.

Os participantes da segunda fase da Série C ainda garantem uma outra premiação, de R$ 312,5 mil. Portanto, em um cenário hipotético, o Santa Cruz ganharia uma cota superior a 1,5 milhão.

Santa Cruz busca o título da Série D

Após garantir o acesso, o Santa Cruz ainda possui importantes aspirações na Série D. O Tricolor do Arruda disputa a semifinal da competição, diante do Maranhão, onde venceu o jogo de ida pelo placar de 1 a 0.

A partida de volta será disputada na Arena de Pernambuco, no próximo sábado (20), às 19h30 (Horário de Brasília).

Caso garanta a classificação para a final, o adversário será o vencedor do duelo entre Barra-SC e Inter de Limeira.