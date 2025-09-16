Santa Cruz garante premiação milionária pela participação na Série C de 2026; veja valores
Tricolor do Arruda segue na disputa da Série D, onde venceu o primeiro jogo da semifinal, diante do Maranhão, mas se prepara para a próxima temporada
Em meio ao término do processo de concretização da transformação do clube em SAF, o Santa Cruz vive momento de tranquilidade após a confirmação do acesso à Série C.
A equipe coral já garantiu mais de um milhão de reais devido à sua campanha na Série D e ainda pode garantir uma premiação maior caso se classifique à decisão da competição.
Por outro lado, o Tricolor do Arruda já sabe que, em 2026, irá garantir uma pontuação tão grande quanto a conquistada em 2025.
Caso a CBF mantenha a premiação oferecida para os participantes da atual edição da Série C, o Santa Cruz irá conquistar uma cota de R$ 1,2 milhão caso não garanta a classificação para o quadrangular decisivo.
Os participantes da segunda fase da Série C ainda garantem uma outra premiação, de R$ 312,5 mil. Portanto, em um cenário hipotético, o Santa Cruz ganharia uma cota superior a 1,5 milhão.
Santa Cruz busca o título da Série D
Após garantir o acesso, o Santa Cruz ainda possui importantes aspirações na Série D. O Tricolor do Arruda disputa a semifinal da competição, diante do Maranhão, onde venceu o jogo de ida pelo placar de 1 a 0.
A partida de volta será disputada na Arena de Pernambuco, no próximo sábado (20), às 19h30 (Horário de Brasília).
Caso garanta a classificação para a final, o adversário será o vencedor do duelo entre Barra-SC e Inter de Limeira.