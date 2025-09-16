fechar
Série C: veja as chances de classificação do Náutico no quadrangular após o jogo contra o Guarani

Na segunda rodada do quadrangular da Série C, Ponte Preta e Guarani venceram, enquanto Londrina, São Bernardo, Caxias e Floresta ficaram no empate

Por João Victor Tavares Publicado em 16/09/2025 às 11:31 | Atualizado em 16/09/2025 às 12:27
Samuel Otusanya pede apoio da torcida do Naútico
Samuel Otusanya pede apoio da torcida do Naútico - Gabriel França/Náutico

O quadrangular da Série C já chegou à terceira rodada, e várias equipes ainda seguem vivas na luta por uma vaga na Série B.

Até agora, apenas três times conquistaram ao menos uma vitória nesta fase da competição: a Ponte Preta, que superou o Guarani no clássico disputado no Estádio Brinco de Ouro na estreia e, depois, venceu o Brusque.

O Náutico, que derrotou o Brusque fora de casa na primeira rodada; e o próprio Guarani, que bateu o Timbu na segunda rodada.

No outro grupo, Londrina, São Bernardo, Caxias e Floresta somam dois empates cada e mantêm chances de classificação.

Atualmente, a Ponte Preta é o time com maiores chances de conquistar o acesso à Série B e também de chegar à grande final da competição, em busca do seu primeiro título da terceira divisão.

Antes disso, quem liderava as projeções era o Náutico, mas a derrota para o Guarani reduziu bastante as chances do Timbu e ainda fortaleceu um concorrente direto na disputa.

Confira a seguir, segundo o site Chance de Gol, a probabilidade de classificação de cada time:

Probabilidades atualizadas do quadrangular da Série C

Grupo 1

Londrina – 2 pontos

  • Probabilidade de disputar a final: 37,2%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 63,9%

São Bernardo – 2 pontos

  • Probabilidade de disputar a final: 29,9%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 59,9%

Caxias – 2 pontos

  • Probabilidade de disputar a final: 20,1%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 43,1%

Floresta – 2 pontos

  • Probabilidade de disputar a final: 12,7%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 33,1%

Grupo 2

Ponte Preta – 6 pontos

  • Probabilidade de disputar a final: 44,8%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 76,0%

Guarani – 3 pontos

  • Probabilidade de disputar a final: 20,2%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 49,4%

Náutico – 3 pontos

  • Probabilidade de disputar a final: 33,5%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 66,3%

Brusque – 0 ponto

  • Probabilidade de disputar a final: 1,6%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 8,4%

Confira as chances de classificação por pontuação

Classificação para a Final:

  • 15 pontos: 100% de chance
  • 14 pontos: 99,9% de chance
  • 12 pontos: 95% de chance
  • 11 pontos: 80% de chance
  • 11 pontos: 60% de chance

Promoção para a Série B:

  • 15 pontos: 100% de chance
  • 14 pontos: 97% de chance
  • 10 pontos: 95% de chance
  • 9 pontos: 80% de chance
  • 8 pontos: 60% de chance

