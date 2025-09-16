Série C: veja as chances de classificação do Náutico no quadrangular após o jogo contra o Guarani
Na segunda rodada do quadrangular da Série C, Ponte Preta e Guarani venceram, enquanto Londrina, São Bernardo, Caxias e Floresta ficaram no empate
O quadrangular da Série C já chegou à terceira rodada, e várias equipes ainda seguem vivas na luta por uma vaga na Série B.
Até agora, apenas três times conquistaram ao menos uma vitória nesta fase da competição: a Ponte Preta, que superou o Guarani no clássico disputado no Estádio Brinco de Ouro na estreia e, depois, venceu o Brusque.
O Náutico, que derrotou o Brusque fora de casa na primeira rodada; e o próprio Guarani, que bateu o Timbu na segunda rodada.
No outro grupo, Londrina, São Bernardo, Caxias e Floresta somam dois empates cada e mantêm chances de classificação.
Atualmente, a Ponte Preta é o time com maiores chances de conquistar o acesso à Série B e também de chegar à grande final da competição, em busca do seu primeiro título da terceira divisão.
Antes disso, quem liderava as projeções era o Náutico, mas a derrota para o Guarani reduziu bastante as chances do Timbu e ainda fortaleceu um concorrente direto na disputa.
Confira a seguir, segundo o site Chance de Gol, a probabilidade de classificação de cada time:
Probabilidades atualizadas do quadrangular da Série C
Grupo 1
Londrina – 2 pontos
- Probabilidade de disputar a final: 37,2%
- Probabilidade de acesso à Série B: 63,9%
São Bernardo – 2 pontos
- Probabilidade de disputar a final: 29,9%
- Probabilidade de acesso à Série B: 59,9%
Caxias – 2 pontos
- Probabilidade de disputar a final: 20,1%
- Probabilidade de acesso à Série B: 43,1%
Floresta – 2 pontos
- Probabilidade de disputar a final: 12,7%
- Probabilidade de acesso à Série B: 33,1%
Grupo 2
Ponte Preta – 6 pontos
- Probabilidade de disputar a final: 44,8%
- Probabilidade de acesso à Série B: 76,0%
Guarani – 3 pontos
- Probabilidade de disputar a final: 20,2%
- Probabilidade de acesso à Série B: 49,4%
Náutico – 3 pontos
- Probabilidade de disputar a final: 33,5%
- Probabilidade de acesso à Série B: 66,3%
Brusque – 0 ponto
- Probabilidade de disputar a final: 1,6%
- Probabilidade de acesso à Série B: 8,4%
Confira as chances de classificação por pontuação
Classificação para a Final:
- 15 pontos: 100% de chance
- 14 pontos: 99,9% de chance
- 12 pontos: 95% de chance
- 11 pontos: 80% de chance
- 11 pontos: 60% de chance
Promoção para a Série B:
- 15 pontos: 100% de chance
- 14 pontos: 97% de chance
- 10 pontos: 95% de chance
- 9 pontos: 80% de chance
- 8 pontos: 60% de chance