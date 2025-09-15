Náutico abre venda de ingressos para o confronto contra a Ponte Preta neste sábado
Precisando da vitória para seguir na briga pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, o Timbu pretende encher sua casa neste sábado.
O Náutico joga o jogo da sua vida neste sábado e pretende encher o Caldeirão dos Aflitos no duelo contra a Ponte Preta, válido pela 3ª rodada do quadrangular da Série C.
Os torcedores em geral podem adquirir ingressos pelo site FutebolCard, enquanto os sócios compram pelo portal Mais Fiel do Nordeste. Os preços variam entre R$ 30 e R$ 100.
O Timbu chega para este duelo precisando da vitória para seguir vivo na briga pelo acesso à Série B. A equipe, comandada por Hélio dos Anjos, venceu o primeiro jogo contra o Brusque, mas foi derrotada no último confronto contra o Guarani, em casa.
Já a Ponte Preta venceu os dois jogos e chega como a grande favorita para o duelo deste sábado.
Valores dos ingressos
- Setor Hexa: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)
- Setor Caldeirão: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30 (meia)
- Setor Vermelho: R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia)
- Cadeiras: R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia)
- Visitante: R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia)
Ficha de jogo
- Confronto: Náutico x Ponte Preta
- Motivo: 3ª rodada do quadrangular da Série C
- Horário: 17h (horário de Brasília)
- Local: Estádio dos Aflitos, Recife (PE)
Como comprar os ingressos?
Público geral – Site Futebol Card
- Acesse o site futebolcard.com
- Faça login na sua conta ou crie um cadastro gratuito
- No campo de busca, digite "Náutico x Ponte Preta"
- Selecione o evento e clique em “Comprar ingresso”
- Escolha o setor desejado
- Confirme os dados, forma de pagamento e finalize a compra
- O ingresso ficará disponível no site para download ou pode ser enviado por e-mail
Sócios do Náutico – Portal Mais Fiel do Nordeste
- Acesse o portal maisfieldonordeste.com.br
- Faça login com os dados da sua conta de sócio
- Na área de compra de ingressos, selecione o jogo “Náutico x Ponte Preta”
- Escolha o setor e finalize a reserva de acordo com o plano de sócio
- O ingresso poderá ser baixado diretamente na plataforma