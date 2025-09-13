fechar
Resultado do jogo do Náutico x Guarani hoje (13/09): Veja placar parcial e gols

O duelo é válido pela 2ª rodada do Grupo C do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro e acontece neste sábado, no estádio dos Aflitos

Por Davi Saboya Publicado em 13/09/2025 às 17:50
Jogadores do Náutico saudando a torcida no campo dos Aflitos
Jogadores do Náutico saudando a torcida no campo dos Aflitos - Gabriel França/CNC

Náutico x Guarani se enfrentam neste sábado (13). O duelo, que acontece no estádio dos Aflitos, é válido pela 2ª rodada do Grupo C da Série C do Campeonato Brasileiro. 

No primeiro tempo, o Bugre abriu 2x0 sobre o Timbu. Os gols foram marcados por Bruno Santos e Allan Santos. 

Em campo, o Náutico entrou em campo sem os zagueiros Carlinhos e João Maistro. O primeiro sofreu uma lesão muscular na véspera da partida, enquanto o segundo cumpre suspensão. 

Veja o resultado do jogo do Náutico x Guarani hoje (13/09)

Matéria em atualização

