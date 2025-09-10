Náutico defende invencibilidade longeva como mandante diante do Guarani; confira
Invicto há oito partidas, Timbu não é derrotado em casa, diante do Bugre, há 36 anos. Equipes não se enfrentam nos Aflitos desde 2022
Em grande fase, o Náutico se prepara para encarar o Guarani, em duelo válido pela segunda rodada do quadrangular geral da Série C.
O confronto será disputado no Estádio dos Aflitos, local que tornou-se um amuleto do clube alvirrubro nos duelos contra a equipe de Campinas.
O Náutico está invicto nas oito últimas partidas contra o Bugre. A última derrota do time pernambucano em duelos contra os campineiros nos Aflitos foi sofrida há 36 anos, na Série A de 1989.
No último jogo entre as equipes na casa alvirrubra, o placar terminou igualado em 1 a 1.
Histórico dos últimos confrontos entre Náutico e Guarani com mando do Timbu
- 04/05/2022 – Náutico 1 x 1 Guarani – Série B 2022
- 04/09/2021 – Náutico 1 x 1 Guarani – Série B 2021
- 01/12/2020 – Náutico 2 x 0 Guarani – Série B 2020
- 14/10/2017 – Náutico 2 x 0 Guarani – Série B 2017
- 02/07/2011 – Náutico 2 x 0 Guarani – Série B 2011
- 12/09/2006 – Náutico 4 x 1 Guarani – Série B 2006
- 08/10/2005 – Náutico 1 x 0 Guarani – Série B 2005
- 09/02/1992 – Náutico 2 x 0 Guarani – Brasileirão 1992
Após vencer o Brusque pelo placar de 1 a 0, o Náutico busca sua segunda vitória na competição. A equipe pernambucana deve contar com casa cheia para o duelo contra a equipe de Campinas.