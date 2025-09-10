Náutico: Paulo Sérgio fora do próximo jogo? Confira a data de retorno do atacante

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O camisa 9 do Timbu foi peça essencial para o Náutico em 2024 e segue entre os artilheiros do clube neste ano, mesmo com poucas partidas disputadas.

O Náutico começou com o pé direito no quadrangular da Série C e já somou três pontos após uma bela vitória sobre o Brusque, no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina.

A partida, no entanto, foi marcada por dificuldades. O Alvirrubro jogou praticamente todo o segundo tempo com um jogador a menos, após a expulsão do zagueiro João Maistro, além de lidar com desfalques importantes no elenco, incluindo o atacante Paulo Sérgio, peça fundamental da equipe.

O camisa 9 foi destaque em 2024, quando terminou como artilheiro da Série C, mesmo sem o Náutico avançar ao quadrangular, anotando 10 gols em 16 jogos.

Já em 2025, o centroavante enfrentou problemas físicos e disputou apenas 15 partidas, balançando as redes seis vezes, ainda assim, terminou como vice-artilheiro do clube.

O último jogo de Paulo Sérgio foi em 26 de julho, na vitória sobre o Guarani fora de casa, quando Lucas Cardoso marcou um belo gol de falta. Desde então, o atacante vem sendo poupado e atualmente se recupera de uma lesão.

Paulo Sérgio comemora gol do Náutico contra o Caxias, em julho - Jailton Jr/JC Imagem

Paulo Sérgio está fora do próximo jogo?

O atacante segue em tratamento no departamento médico, com dores lombares, e dificilmente estará à disposição do técnico Hélio dos Anjos para o confronto deste sábado, nos Aflitos, contra o Guarani.

A boa notícia é que outros jogadores que estavam fora do último jogo devem retornar e reforçar o time.

Previsão de retorno

A expectativa é que Paulo Sérgio volte aos gramados no duelo contra a Ponte Preta, no dia 20 de setembro, também nos Aflitos, em Recife.

Calendário do Náutico no quadrangular da Série C