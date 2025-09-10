Náutico: Paulo Sérgio fora do próximo jogo? Confira a data de retorno do atacante
O camisa 9 do Timbu foi peça essencial para o Náutico em 2024 e segue entre os artilheiros do clube neste ano, mesmo com poucas partidas disputadas.
O Náutico começou com o pé direito no quadrangular da Série C e já somou três pontos após uma bela vitória sobre o Brusque, no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina.
A partida, no entanto, foi marcada por dificuldades. O Alvirrubro jogou praticamente todo o segundo tempo com um jogador a menos, após a expulsão do zagueiro João Maistro, além de lidar com desfalques importantes no elenco, incluindo o atacante Paulo Sérgio, peça fundamental da equipe.
O camisa 9 foi destaque em 2024, quando terminou como artilheiro da Série C, mesmo sem o Náutico avançar ao quadrangular, anotando 10 gols em 16 jogos.
Já em 2025, o centroavante enfrentou problemas físicos e disputou apenas 15 partidas, balançando as redes seis vezes, ainda assim, terminou como vice-artilheiro do clube.
O último jogo de Paulo Sérgio foi em 26 de julho, na vitória sobre o Guarani fora de casa, quando Lucas Cardoso marcou um belo gol de falta. Desde então, o atacante vem sendo poupado e atualmente se recupera de uma lesão.
Paulo Sérgio está fora do próximo jogo?
O atacante segue em tratamento no departamento médico, com dores lombares, e dificilmente estará à disposição do técnico Hélio dos Anjos para o confronto deste sábado, nos Aflitos, contra o Guarani.
A boa notícia é que outros jogadores que estavam fora do último jogo devem retornar e reforçar o time.
Previsão de retorno
A expectativa é que Paulo Sérgio volte aos gramados no duelo contra a Ponte Preta, no dia 20 de setembro, também nos Aflitos, em Recife.
Calendário do Náutico no quadrangular da Série C
- 1ª rodada – Brusque 0 x 1 Náutico – Augusto Bauer
- 2ª rodada – 13/09 (sáb) às 17h: Náutico x Guarani – Aflitos
- 3ª rodada – 20/09 (sáb) às 17h: Náutico x Ponte Preta – Aflitos
- 4ª rodada – 27/09 (sáb) às 17h: Ponte Preta x Náutico – Moisés Lucarelli
- 5ª rodada – 04/10 (sáb) às 17h: Guarani x Náutico – Brinco de Ouro
- 6ª rodada – 11/10 (sáb) às 17h: Náutico x Brusque – Aflitos