Nautico | Notícia

Náutico x Guarani: confira a lista de possíveis desfalques para o jogo

Náutico busca manter a fase boa após vencer na estreia do quadrangular, enquanto o Guarani joga a sobrevivência neste sábado pela Série C.

Por João Victor Tavares Publicado em 09/09/2025 às 9:35
Paulo Sérgio, atacante do Náutico
Paulo Sérgio, atacante do Náutico - Gabriel França/CNC

Náutico e Guarani se enfrentam neste sábado (13), em jogo válido pela segunda rodada do quadrangular da Série C. A partida promete ser decisiva para as duas equipes, que chegam em momentos distintos nesta fase da competição.

O Timbu estreou com vitória fora de casa sobre o Brusque, mesmo atuando com um jogador a menos, e agora divide a liderança do grupo com a Ponte Preta.

Já o Guarani ainda não somou pontos. O Bugre perdeu em casa no clássico contra a Macaca e precisa reagir para não se complicar na luta por uma das duas vagas na final.

Para este confronto, o Náutico poderá contar com retornos importantes. Auremir, recuperado de lesão, e Paulo Sérgio, poupado no último jogo por dores, estão à disposição.

Além disso, Matheus Silva, que vinha em recuperação, deve entrar na vaga de João Maistro, expulso na rodada anterior.

Prováveis desfalques

Náutico

Guarani

  • Cicinho – será reavaliado pelo departamento médico
  • Allyson – em recuperação de lesão
  • Diogo Silva – em recuperação de lesão

Ficha de jogo

  • Confronto: Náutico x Guarani
  • Competição: 2ª rodada do quadrangular da Série C
  • Data: Sábado, 13 de setembro de 2025
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE

