Náutico x Guarani: confira a lista de possíveis desfalques para o jogo

Náutico busca manter a fase boa após vencer na estreia do quadrangular, enquanto o Guarani joga a sobrevivência neste sábado pela Série C.

Náutico e Guarani se enfrentam neste sábado (13), em jogo válido pela segunda rodada do quadrangular da Série C. A partida promete ser decisiva para as duas equipes, que chegam em momentos distintos nesta fase da competição.

O Timbu estreou com vitória fora de casa sobre o Brusque, mesmo atuando com um jogador a menos, e agora divide a liderança do grupo com a Ponte Preta.

Já o Guarani ainda não somou pontos. O Bugre perdeu em casa no clássico contra a Macaca e precisa reagir para não se complicar na luta por uma das duas vagas na final.

Para este confronto, o Náutico poderá contar com retornos importantes. Auremir, recuperado de lesão, e Paulo Sérgio, poupado no último jogo por dores, estão à disposição.

Além disso, Matheus Silva, que vinha em recuperação, deve entrar na vaga de João Maistro, expulso na rodada anterior.

Prováveis desfalques

Náutico

Lucas Cardoso – em recuperação de lesão no joelho

– em recuperação de lesão no joelho João Maistro – suspenso após cartão vermelho

Guarani

Cicinho – será reavaliado pelo departamento médico

– será reavaliado pelo departamento médico Allyson – em recuperação de lesão

– em recuperação de lesão Diogo Silva – em recuperação de lesão

Ficha de jogo