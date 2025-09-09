Náutico x Guarani: confira a lista de possíveis desfalques para o jogo
Náutico busca manter a fase boa após vencer na estreia do quadrangular, enquanto o Guarani joga a sobrevivência neste sábado pela Série C.
Náutico e Guarani se enfrentam neste sábado (13), em jogo válido pela segunda rodada do quadrangular da Série C. A partida promete ser decisiva para as duas equipes, que chegam em momentos distintos nesta fase da competição.
O Timbu estreou com vitória fora de casa sobre o Brusque, mesmo atuando com um jogador a menos, e agora divide a liderança do grupo com a Ponte Preta.
Já o Guarani ainda não somou pontos. O Bugre perdeu em casa no clássico contra a Macaca e precisa reagir para não se complicar na luta por uma das duas vagas na final.
Para este confronto, o Náutico poderá contar com retornos importantes. Auremir, recuperado de lesão, e Paulo Sérgio, poupado no último jogo por dores, estão à disposição.
Além disso, Matheus Silva, que vinha em recuperação, deve entrar na vaga de João Maistro, expulso na rodada anterior.
Prováveis desfalques
Náutico
- Lucas Cardoso – em recuperação de lesão no joelho
- João Maistro – suspenso após cartão vermelho
Guarani
- Cicinho – será reavaliado pelo departamento médico
- Allyson – em recuperação de lesão
- Diogo Silva – em recuperação de lesão
Ficha de jogo
- Confronto: Náutico x Guarani
- Competição: 2ª rodada do quadrangular da Série C
- Data: Sábado, 13 de setembro de 2025
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE