Resultado do jogo do Náutico: Acompanhe ao vivo o placar parcial de Brusque x Náutico, pela Série C

Náutico vai até o interior de Santa Catarina para estrear no quadrangular do acesso diante do Brusque; rola bola às 19h, horário de Brasília

Por Victor Peixoto Publicado em 07/09/2025 às 19:14
Samuel Otusanya, atacante do Náutico
Samuel Otusanya, atacante do Náutico - Gabriel França / Náutico

Hoje é dia de Timba! Neste domingo (7), o Náutico visita o Brusque, no Augusto Bauer, em Santa Catarina. O jogo é válido pela 1ª rodada do Grupo B da segunda fase da Série C 2025.

No outro jogo do grupo, a Ponte Preta venceu o rival Guarani no Brinco de Ouro e já joga uma pressão para pernambucanos e catarinenses nesta partida.

Na primeira fase, ainda pela 4ª rodada, as equipes se enfrentaram nos Aflitos e empataram em 0 x 0. Ao fim das 19 rodadas, o Náutico terminou em 3° lugar com 36 pontos, oito a mais que o Brusque, que terminou em 6° lugar com 28 pontos.

PLACAR AO VIVO: Brusque 0 x 0 Náutico

  • 1' - Autoriza o árbitro! Bola rolando para Brusque x Náutico.

Escalações

Brusque

  • Nogueira; Pivô, Alemão, Jhan Pool e Ailton; Jean Mangabeira, Alex Paulino e DG; Biel, Pira e Olávio - Bernardo Franco

Náutico

  • Muriel; Arnaldo, João Maistro, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Vinícius, Hélio Borges e Samuel Otusanya Hélio dos Anjos

Arbitragem

  • Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)
  • Assistente 1: Eduardo Goncalves da Cruz (MS)
  • Assistente 2: Leandro dos Santos Ruberdo (MS)
  • Quarto árbitro: Wendel Loureiro Cabral (ES)
  • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartões

  • Amarelo: 
  • Vermelho:

