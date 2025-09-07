Resultado do jogo do Náutico: Acompanhe ao vivo o placar parcial de Brusque x Náutico, pela Série C

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Náutico vai até o interior de Santa Catarina para estrear no quadrangular do acesso diante do Brusque; rola bola às 19h, horário de Brasília

Hoje é dia de Timba! Neste domingo (7), o Náutico visita o Brusque, no Augusto Bauer, em Santa Catarina. O jogo é válido pela 1ª rodada do Grupo B da segunda fase da Série C 2025.

No outro jogo do grupo, a Ponte Preta venceu o rival Guarani no Brinco de Ouro e já joga uma pressão para pernambucanos e catarinenses nesta partida.

Na primeira fase, ainda pela 4ª rodada, as equipes se enfrentaram nos Aflitos e empataram em 0 x 0. Ao fim das 19 rodadas, o Náutico terminou em 3° lugar com 36 pontos, oito a mais que o Brusque, que terminou em 6° lugar com 28 pontos.

PLACAR AO VIVO: Brusque 0 x 0 Náutico

1' - Autoriza o árbitro! Bola rolando para Brusque x Náutico.

Escalações

Brusque



Nogueira; Pivô, Alemão, Jhan Pool e Ailton; Jean Mangabeira, Alex Paulino e DG; Biel, Pira e Olávio - Bernardo Franco

Náutico

Muriel; Arnaldo, João Maistro, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Vinícius, Hélio Borges e Samuel Otusanya - Hélio dos Anjos

Arbitragem

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Assistente 1: Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

Assistente 2: Leandro dos Santos Ruberdo (MS)

Quarto árbitro: Wendel Loureiro Cabral (ES)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartões

Amarelo: