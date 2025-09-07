Resultado do jogo do Náutico: Acompanhe ao vivo o placar parcial de Brusque x Náutico, pela Série C
Náutico vai até o interior de Santa Catarina para estrear no quadrangular do acesso diante do Brusque; rola bola às 19h, horário de Brasília
Hoje é dia de Timba! Neste domingo (7), o Náutico visita o Brusque, no Augusto Bauer, em Santa Catarina. O jogo é válido pela 1ª rodada do Grupo B da segunda fase da Série C 2025.
No outro jogo do grupo, a Ponte Preta venceu o rival Guarani no Brinco de Ouro e já joga uma pressão para pernambucanos e catarinenses nesta partida.
Na primeira fase, ainda pela 4ª rodada, as equipes se enfrentaram nos Aflitos e empataram em 0 x 0. Ao fim das 19 rodadas, o Náutico terminou em 3° lugar com 36 pontos, oito a mais que o Brusque, que terminou em 6° lugar com 28 pontos.
PLACAR AO VIVO: Brusque 0 x 0 Náutico
- 1' - Autoriza o árbitro! Bola rolando para Brusque x Náutico.
Escalações
Brusque
- Nogueira; Pivô, Alemão, Jhan Pool e Ailton; Jean Mangabeira, Alex Paulino e DG; Biel, Pira e Olávio - Bernardo Franco
Náutico
- Muriel; Arnaldo, João Maistro, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Vinícius, Hélio Borges e Samuel Otusanya - Hélio dos Anjos
Arbitragem
- Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)
- Assistente 1: Eduardo Goncalves da Cruz (MS)
- Assistente 2: Leandro dos Santos Ruberdo (MS)
- Quarto árbitro: Wendel Loureiro Cabral (ES)
- VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Cartões
- Amarelo:
- Vermelho: