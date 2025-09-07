fechar
Igor Bolt, do Náutico, é vítima de racismo em jogo contra o Brusque, em Santa Catarina

Clube emitiu nota oficial informando o ocorrido e declarando apoio ao atacante que prestou Boletim de Ocorrência; acusado foi entregue às autoridades

Por Victor Peixoto Publicado em 07/09/2025 às 21:53
Igor Bolt, atacante do Náutico
Igor Bolt, atacante do Náutico - Gabriel França / CNC

Nem tudo é razão para comemorar após a vitória do Náutico sobre o Brusque, pela 1ª rodada do Grupo B da segunda fase da Série C, no Augusto Bauer, em Santa Catarina.

Minutos após o apito final, o Náutico emitiu uma nota oficial denunciando mais um lamentável caso de racismo no futebol brasileiro, do qual foi vítima o atacante Igor Bolt.

O clube informou ainda que o agressor foi identificado e entregue às autoridades e que Bolt se dirigiu à delegacia para elaboração de um Boletim de Ocorrência e disse que prestará todo o apoio necessário ao jogador e que não medirá esforços para responsabilização do autor do crime.

Veja a nota na íntegra:

"O Clube Náutico Capibaribe vem a público se solidarizar com o atleta Igor Bolt, que sofreu um ataque racista durante a partida contra o Brusque, no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina.

O clube informa que o agressor foi identificado e entregue às autoridades. Bolt se dirigiu à delegacia do estádio onde foi feito boletim de ocorrência.

O Náutico prestará todo apoio possível e necessário ao atleta. É inaceitável tamanho ato de racismo. Nenhum esforço será poupado para que o racista seja responsabilizado e responda pelos seus atos."

