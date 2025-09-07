Melhores momentos de Brusque 0 x 1 Náutico: Veja principais lances da vitória alvirrubra na Série C
Gol alvirrubro foi marcado por Patrick Allan, aos 21 minutos do primeiro tempo; no segundo, Timbu teve João Maistro expulso e segurou o resultado
O Náutico foi até Santa Catarina e venceu o Brusque por 1 x 0, no Estádio Augusto Bauer, pela 1ª rodada do Grupo B do "Quadrangular do Acesso".
O gol da vitória foi marcado por Patrick Allan, aos 21 minutos do primeiro tempo. Vinícius fez belo lançamento do campo de defesa, acionando Arnaldo na ponta direita, o lateral fez bonito e cruzou rasteiro para dentro da área para o camisa 20 finalizar de primeira, no cantinho.
Veja abaixo, os melhores momentos da partida:
Apesar da vantagem, o jogo seguia duro para o Náutico, que resistia bem às investidas do adversário e até criava chances para fazer o segundo gol e virar a partida.
Mas, aos 8 minutos da etapa final, João Maistro foi expulso. Após recuperar a bola no campo de ataque, o Brusque acionou DG na esquerda, que iria sair de cara com Muriel se não fosse derrubado pelo zagueiro alvirrubro.
O árbitro entendeu que o lance era de "último homem" e apresentou o cartão vermelho.
O VAR chamou para revisão, mas Paulo Henrique Schleich Vollkopf manteve sua decisão para revolta de Hélio dos Anjos, que acabou advertido com cartão amarelo.
Mesmo com um a menos, o Timbu foi sólido na defesa e, embora naturalmente tenso, o jogo ficou sob controle alvirrubro apesar do domínio da posse de bola dos donos da casa.
Classificação e próximo jogo do Náutico
Com o resultado, o Náutico chega aos 3 pontos e ocupa a liderança do Grupo B da segunda fase da Série C, mesma pontuação da Ponte Preta, que fica atrás pelos critérios de desempate.
O Timbu volta a campo no próximo sábado (13), quando enfrentará o Guarani, às 17h, horário de Brasília, nos Aflitos, pela 2ª rodada.
Este será o primeiro de dois jogos que o Náutico fará em sequência dentro de casa e são encarados como fundamentais para o acesso à Série B.
O Brusque, por sua vez, visita a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, no domingo (14), às 19h.
Classificação da Série C
- Grupo A
|Pos
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1º
|Londrina
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|2º
|São Bernardo
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|3º
|Caxias
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|4º
|Floresta
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
- Grupo B
|Pos
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1º
|Náutico
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|2º
|Ponte Preta
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3º
|Brusque
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|4º
|Guarani
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1