Nautico |

Melhores momentos de Brusque 0 x 1 Náutico: Veja principais lances da vitória alvirrubra na Série C

Gol alvirrubro foi marcado por Patrick Allan, aos 21 minutos do primeiro tempo; no segundo, Timbu teve João Maistro expulso e segurou o resultado

Por Victor Peixoto Publicado em 07/09/2025 às 21:34
Imagem da partida entre Brusque x Náutico
Imagem da partida entre Brusque x Náutico - João Guilherme / CNC

O Náutico foi até Santa Catarina e venceu o Brusque por 1 x 0, no Estádio Augusto Bauer, pela 1ª rodada do Grupo B do "Quadrangular do Acesso".

O gol da vitória foi marcado por Patrick Allan, aos 21 minutos do primeiro tempo. Vinícius fez belo lançamento do campo de defesa, acionando Arnaldo na ponta direita, o lateral fez bonito e cruzou rasteiro para dentro da área para o camisa 20 finalizar de primeira, no cantinho.

Veja abaixo, os melhores momentos da partida:

Apesar da vantagem, o jogo seguia duro para o Náutico, que resistia bem às investidas do adversário e até criava chances para fazer o segundo gol e virar a partida.

Mas, aos 8 minutos da etapa final, João Maistro foi expulso. Após recuperar a bola no campo de ataque, o Brusque acionou DG na esquerda, que iria sair de cara com Muriel se não fosse derrubado pelo zagueiro alvirrubro.

O árbitro entendeu que o lance era de "último homem" e apresentou o cartão vermelho.

O VAR chamou para revisão, mas Paulo Henrique Schleich Vollkopf manteve sua decisão para revolta de Hélio dos Anjos, que acabou advertido com cartão amarelo.

Mesmo com um a menos, o Timbu foi sólido na defesa e, embora naturalmente tenso, o jogo ficou sob controle alvirrubro apesar do domínio da posse de bola dos donos da casa.

Classificação e próximo jogo do Náutico

Com o resultado, o Náutico chega aos 3 pontos e ocupa a liderança do Grupo B da segunda fase da Série C, mesma pontuação da Ponte Preta, que fica atrás pelos critérios de desempate.

O Timbu volta a campo no próximo sábado (13), quando enfrentará o Guarani, às 17h, horário de Brasília, nos Aflitos, pela 2ª rodada.

Este será o primeiro de dois jogos que o Náutico fará em sequência dentro de casa e são encarados como fundamentais para o acesso à Série B.

O Brusque, por sua vez, visita a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, no domingo (14), às 19h.

Classificação da Série C

  • Grupo A
Pos Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG
Londrina 1 1 0 1 0 2 2 0
São Bernardo 1 1 0 1 0 2 2 0
Caxias 1 1 0 1 0 0 0 0
Floresta 1 1 0 1 0 0 0 0
  • Grupo B
Pos Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG
Náutico 3 1 1 0 0 1 0 1
Ponte Preta 3 1 1 0 0 1 0 1
Brusque 0 1 0 0 1 0 1 -1
Guarani 0 1 0 0 1 0 1 -1

