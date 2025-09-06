Rádio Jornal prepara super jornada esportiva para jogos do Náutico e Santa Cruz
O Escrete de Ouro preparou uma grande cobertura para os importantes jogos da Timbu e da Cobra Coral nas Séries C e D do Campeonato Brasileiro
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super cobertura dos jogos decisivos do Náutico e Santa Cruz, na noite deste domingo (7). As partidas são válidas pelas Séries C e D do Campeonato Brasileiro. Ambos os clubes pernambucanos estão na briga pelo acesso.
O narrador Aroldo Costa e o repórter João Victor Amorim irão transmitir os detalhes de América-RN x Santa Cruz, direto da Arena das Dunas, em Natal.
O duelo é válido pela partida de volta das quartas de final. Como venceu por 1x0 no jogo de ida, o Tricolor do Arruda joga pelo empate para avançar de fase e garantir o acesso à Série C.
Já Brusque x Náutico terá o narrador Alexandre Costa e o repórter Raldney Alves. A super jornada esportiva estará disponível pelo canal oficial da Rádio Jornal no Youtube, além do site oficial.
Nas redes sociais do Blog do Torcedor, Rádio Jornal e TV Jornal, os torcedores podem conferir cada detalhe da transmissão. Isso sem contar nas edições do dia seguinte do JC e TV Jornal.
O site do Blog do Torcedor também consolida a cobertura em multiplataforma do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC).
Veja a programação completa da Rádio Jornal
- Começa cedo, a partir das 12h30, com o Domingo Esportivo, até às 15h.
- A partir das 17h, João Victor Amorim entra, ao vivo no Youtube, da Rádio Jornal, trazendo as primeiras informações direto de Natal.
- A partir das 17h30, Vinícius Rocha estará no Arruda acompanhando, também no Youtube a movimentação da torcida.
- 18h: Começa a grande jornada esportiva do Escrete de Ouro, com Aroldo Costa e grande equipe.
- 19h: Começam os jogos - Santa Cruz terá Aroldo Costa e João Victor Amorim direto de Natal.
- 19h: Alexandre Costa e Raldney Alves contarão as informações de Brusque x Náutico.