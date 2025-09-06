fechar
Futebol | Notícia

Rádio Jornal prepara super jornada esportiva para jogos do Náutico e Santa Cruz

O Escrete de Ouro preparou uma grande cobertura para os importantes jogos da Timbu e da Cobra Coral nas Séries C e D do Campeonato Brasileiro

Por Davi Saboya Publicado em 06/09/2025 às 20:55
Escrete de Ouro é primeiro lugar disparado há muitos anos na programação esportiva pernambucana
Escrete de Ouro é primeiro lugar disparado há muitos anos na programação esportiva pernambucana - JC Imagem

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super cobertura dos jogos decisivos do Náutico e Santa Cruz, na noite deste domingo (7). As partidas são válidas pelas Séries C e D do Campeonato Brasileiro. Ambos os clubes pernambucanos estão na briga pelo acesso.

Leia Também

O narrador Aroldo Costa e o repórter João Victor Amorim irão transmitir os detalhes de América-RN x Santa Cruz, direto da Arena das Dunas, em Natal.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O duelo é válido pela partida de volta das quartas de final. Como venceu por 1x0 no jogo de ida, o Tricolor do Arruda joga pelo empate para avançar de fase e garantir o acesso à Série C.

Já Brusque x Náutico terá o narrador Alexandre Costa e o repórter Raldney Alves. A super jornada esportiva estará disponível pelo canal oficial da Rádio Jornal no Youtube, além do site oficial.

Nas redes sociais do Blog do Torcedor, Rádio Jornal e TV Jornal, os torcedores podem conferir cada detalhe da transmissão. Isso sem contar nas edições do dia seguinte do JC e TV Jornal.

O site do Blog do Torcedor também consolida a cobertura em multiplataforma do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC).

Veja a programação completa da Rádio Jornal

  • Começa cedo, a partir das 12h30, com o Domingo Esportivo, até às 15h.
  • A partir das 17h, João Victor Amorim entra, ao vivo no Youtube, da Rádio Jornal, trazendo as primeiras informações direto de Natal.
  • A partir das 17h30, Vinícius Rocha estará no Arruda acompanhando, também no Youtube a movimentação da torcida.
  • 18h: Começa a grande jornada esportiva do Escrete de Ouro, com Aroldo Costa e grande equipe.
  • 19h: Começam os jogos - Santa Cruz terá Aroldo Costa e João Victor Amorim direto de Natal.
  • 19h: Alexandre Costa e Raldney Alves contarão as informações de Brusque x Náutico.

Leia também

América-RN x Santa Cruz ao vivo (07/09): onde assistir, horário e escalações
Série D

América-RN x Santa Cruz ao vivo (07/09): onde assistir, horário e escalações
Brusque x Náutico ao vivo (07/09): onde assistir, horário e escalações
Série C

Brusque x Náutico ao vivo (07/09): onde assistir, horário e escalações

Compartilhe

Tags