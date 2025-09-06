Rádio Jornal prepara super jornada esportiva para jogos do Náutico e Santa Cruz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Escrete de Ouro preparou uma grande cobertura para os importantes jogos da Timbu e da Cobra Coral nas Séries C e D do Campeonato Brasileiro

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super cobertura dos jogos decisivos do Náutico e Santa Cruz, na noite deste domingo (7). As partidas são válidas pelas Séries C e D do Campeonato Brasileiro. Ambos os clubes pernambucanos estão na briga pelo acesso.

O narrador Aroldo Costa e o repórter João Victor Amorim irão transmitir os detalhes de América-RN x Santa Cruz, direto da Arena das Dunas, em Natal.

O duelo é válido pela partida de volta das quartas de final. Como venceu por 1x0 no jogo de ida, o Tricolor do Arruda joga pelo empate para avançar de fase e garantir o acesso à Série C.

Já Brusque x Náutico terá o narrador Alexandre Costa e o repórter Raldney Alves. A super jornada esportiva estará disponível pelo canal oficial da Rádio Jornal no Youtube, além do site oficial.

Nas redes sociais do Blog do Torcedor, Rádio Jornal e TV Jornal, os torcedores podem conferir cada detalhe da transmissão. Isso sem contar nas edições do dia seguinte do JC e TV Jornal.

O site do Blog do Torcedor também consolida a cobertura em multiplataforma do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC).

Veja a programação completa da Rádio Jornal