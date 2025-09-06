fechar
Brusque x Náutico ao vivo (07/09): onde assistir, horário e escalações

O Timbu estreia fora de casa contra o time catarinense, neste domingo, na primeira rodada do Grupo C do Quadrangular Final da Série C

Por Davi Saboya Publicado em 06/09/2025 às 6:05
Samuel Otusanya, atacante do N&aacute;utico, em comemora&ccedil;&atilde;o de um dos gols sobre o Ituano
Samuel Otusanya, atacante do Náutico, em comemoração de um dos gols sobre o Ituano - Gabriel França/CNC

O Náutico começa a sequência de jogos mais importante da temporada na noite deste domingo (7). O Timbu enfrenta o Brusque, às 19h (de Brasília), no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina. O duelo é válido pela primeira rodada do Grupo C do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro.

Na mesma chave, o Alvirrubro ainda enfrenta o Guarani e a Ponte Preta. Todos adversários em partidas de ida e volta. Assim, os dois melhores colocados da chave garante o acesso à Série B de 2026. Na outra chave, estão Caxias, Londrina, São Bernardo e Floresta.

Náutico quase completo

O técnico Hélio dos Anjos comemorou a semana de trabalho com quase todo o time completo. O Náutico venceu o Ituano, na última rodada da primeira fase, com um time misto e sobrou na partida. Assim, o treinador alvirrubro conseguiu poupar metade da equipe principal.

Por outro lado, na véspera da viagem para Santa Catarina, o Náutico perdeu o atacante Paulo Sérgio. Ele começou a semana treinando normalmente, porém, sentiu dores na região lombar e foi feitado.

"Foi uma semana bem cheia para o G1 (time titular) porque eles estão trabalhando desde segunda-feira. Estou muito feliz porque recuperamos os atletas e desenvolvemos tudo o que queríamos durante a semana", afirmou Hélio.

"Foram dias tranquilos e muito positivos. Estamos preparados. A logística, como sempre, foi muito bem feita pelo Bruno (Melo). Está tudo legal", completou o comandante alvirrubro.

Além de Paulo Sérgio, outro desfalque é o meia Lucas Cardoso, que está em fase final de recuperação da lesão no joelho. Por sinal, o setor ganhou o último reforço para a Série C.

Trata-se do meia Vitinho, que estava no Goiás e chegou por indicação de Hélio dos Anjos. Ele está regularizado e deve figurar o banco de reservas diante do Brusque.

Brusque chega reforçado

O Brusque realizou três contratações para o Quadrangular Final da Série C. Foram eles: o lateral-direito Danielzinho, o volante Jhonny Lucas e o atacante Douglas Oliveira. O time catarinense acabou a primeira fase em 6º colocado com 28 pontos, oito a menos que o Náutico, 3º colocado e com a mesma pontuação da Ponte Preta.

Onde assistir Brusque x Náutico ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para a primeira das seis decisões que o Náutico irá disputar na Série C. A transmissão estará disponível por meio do canal da emissora no Youtube, além do site oficial. Na telinha, a partida será exibida pela Sporty Net (pay-per-view) e Dazn (streaming).

Ficha do jogo

Brusque

Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Roberto e Jhan Pool; Mateus Pivô, Jean Mangabeira, Alex Paulino e Aílton Santos; Diego Mathias, Olávio e Guilherme Pira.

Técnico: Bernardo Franco.

Náutico

Muriel; Arnaldo, João Maistro, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Hélio Borges, Vinícius e Bruno Mezenga (Samuel Otusanya).

Técnico: Hélio dos Anjos.

  • Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque-SC.
  • Horário: 19h (de Brasília).
  • Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).
  • Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz e Leandro dos Santos Ruberdo (ambos do MS).
  • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).
  • Onde assistir: Sporty Net (pay-per-view) e Dazn (streaming).

