Brusque x Náutico ao vivo (07/09): onde assistir, horário e escalações
O Timbu estreia fora de casa contra o time catarinense, neste domingo, na primeira rodada do Grupo C do Quadrangular Final da Série C
O Náutico começa a sequência de jogos mais importante da temporada na noite deste domingo (7). O Timbu enfrenta o Brusque, às 19h (de Brasília), no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina. O duelo é válido pela primeira rodada do Grupo C do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro.
Na mesma chave, o Alvirrubro ainda enfrenta o Guarani e a Ponte Preta. Todos adversários em partidas de ida e volta. Assim, os dois melhores colocados da chave garante o acesso à Série B de 2026. Na outra chave, estão Caxias, Londrina, São Bernardo e Floresta.
Náutico quase completo
O técnico Hélio dos Anjos comemorou a semana de trabalho com quase todo o time completo. O Náutico venceu o Ituano, na última rodada da primeira fase, com um time misto e sobrou na partida. Assim, o treinador alvirrubro conseguiu poupar metade da equipe principal.
Por outro lado, na véspera da viagem para Santa Catarina, o Náutico perdeu o atacante Paulo Sérgio. Ele começou a semana treinando normalmente, porém, sentiu dores na região lombar e foi feitado.
"Foi uma semana bem cheia para o G1 (time titular) porque eles estão trabalhando desde segunda-feira. Estou muito feliz porque recuperamos os atletas e desenvolvemos tudo o que queríamos durante a semana", afirmou Hélio.
"Foram dias tranquilos e muito positivos. Estamos preparados. A logística, como sempre, foi muito bem feita pelo Bruno (Melo). Está tudo legal", completou o comandante alvirrubro.
Além de Paulo Sérgio, outro desfalque é o meia Lucas Cardoso, que está em fase final de recuperação da lesão no joelho. Por sinal, o setor ganhou o último reforço para a Série C.
Trata-se do meia Vitinho, que estava no Goiás e chegou por indicação de Hélio dos Anjos. Ele está regularizado e deve figurar o banco de reservas diante do Brusque.
Brusque chega reforçado
O Brusque realizou três contratações para o Quadrangular Final da Série C. Foram eles: o lateral-direito Danielzinho, o volante Jhonny Lucas e o atacante Douglas Oliveira. O time catarinense acabou a primeira fase em 6º colocado com 28 pontos, oito a menos que o Náutico, 3º colocado e com a mesma pontuação da Ponte Preta.
Onde assistir Brusque x Náutico ao vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para a primeira das seis decisões que o Náutico irá disputar na Série C. A transmissão estará disponível por meio do canal da emissora no Youtube, além do site oficial. Na telinha, a partida será exibida pela Sporty Net (pay-per-view) e Dazn (streaming).
Ficha do jogo
Brusque
Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Roberto e Jhan Pool; Mateus Pivô, Jean Mangabeira, Alex Paulino e Aílton Santos; Diego Mathias, Olávio e Guilherme Pira.
Técnico: Bernardo Franco.
Náutico
Muriel; Arnaldo, João Maistro, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Hélio Borges, Vinícius e Bruno Mezenga (Samuel Otusanya).
Técnico: Hélio dos Anjos.
- Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque-SC.
- Horário: 19h (de Brasília).
- Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).
- Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz e Leandro dos Santos Ruberdo (ambos do MS).
- VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).
- Onde assistir: Sporty Net (pay-per-view) e Dazn (streaming).