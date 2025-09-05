fechar
Futebol | Notícia

Tabela do Campeonato Pernambucano Sub-20 é divulgada; veja confrontos

A principal competição de base do Estado começa no próximo dia 13 de setembro de 2025. Náutico e Retrô estão no Grupo B. Sport e Santa Cruz no Grupo C

Por Davi Saboya Publicado em 05/09/2025 às 0:46
Imagem do campo antes de um dos jogos do Pernambucano Sub-20 de 2024
Imagem do campo antes de um dos jogos do Pernambucano Sub-20 de 2024 - Rafael Vieira/FPF

A tabela do Campeonato Pernambucano Sub-20 foi divulgada, na última terça-feira (2), pela Federação Pernambucana de Futebol. A competição começa no próximo dia 13 de setembro e reúne 15 clubes em busca do título.

O campeonato se desenrolará em quatro etapas distintas. Inicialmente, os times serão alocados em três grupos. No Grupo A, as partidas ocorrerão em formato de ida e volta.

Já nos Grupos B e C, os times se enfrentarão em turno único. Avançarão para a próxima fase os dois melhores colocados do Grupo A e os três primeiros de cada um dos outros grupos.

A partir das quartas de final, as semifinais e a grande decisão, os jogos terão caráter eliminatório. O campeão será conhecido em uma única partida, e em caso de igualdade no placar, o título será definido através de cobranças de pênaltis.

Confira os grupos do Pernambucano Sub-20

  • Grupo A: Afogados, Pesqueira, Petrolina e Salgueiro.
  • Grupo B: Atlético-PE, Guarany, Íbis, Jaguar, Náutico e Retrô.
  • Grupo C: América, Ipojuca, Santa Cruz, Serrano e Sport.

Veja tabela da 1ª rodada da competição

1ª rodada

13 de setembro (sábado)

  • 9h30 - Náutico x Íbis
  • 15h - Atlético-PE x Guarany
  • 15h - Santa Cruz x Ipojuca

14 de setembro (domingo)

  • 9h30 - Retrô x Jaguar
  • 15h - Salgueiro x Afogados
  • 15h - Petrolina x Pesqueira
  • 15h - Serrano x América

Clique aqui e veja a tabela completa do Pernambucano Sub-20.

