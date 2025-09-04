América-RN x Santa Cruz: Árbitro destaque na Copa do Mundo de Clubes irá apitar a partida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Catarinense Ramon Abatti Abel será o responsável por comandar a equipe de arbitragem em duelo do próximo domingo (07), na Arena das Dunas

A CBF confirmou a equipe de arbitragem responsável pelo duelo entre América-RN e Santa Cruz, que será disputado no próximo domingo (07), na Arena das Dunas, às 19h00 (Horário de Brasília).

O principal destaque será a presença de Ramon Abatti Abel (FIFA-SC), um dos representantes brasileiros na Copa do Mundo de Clubes, onde apitou partidas de grandes clubes do futebol mundial, como Real Madrid e Manchester City.

O catarinense irá comandar a arbitragem, com o auxílio dos assistentes Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro. O responsável pelo VAR será o mineiro Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira.

O Tricolor do Arruda saiu em vantagem no confronto de ida, pelo placar de 1 a 0 com gol do argentino Ariel Nahuelpán. Basta um empate para a equipe pernambucana garantir o acesso à Série C.

Quadro de Arbitragem para América-RN x Santa Cruz