América-RN x Santa Cruz: Árbitro destaque na Copa do Mundo de Clubes irá apitar a partida
Catarinense Ramon Abatti Abel será o responsável por comandar a equipe de arbitragem em duelo do próximo domingo (07), na Arena das Dunas
A CBF confirmou a equipe de arbitragem responsável pelo duelo entre América-RN e Santa Cruz, que será disputado no próximo domingo (07), na Arena das Dunas, às 19h00 (Horário de Brasília).
O principal destaque será a presença de Ramon Abatti Abel (FIFA-SC), um dos representantes brasileiros na Copa do Mundo de Clubes, onde apitou partidas de grandes clubes do futebol mundial, como Real Madrid e Manchester City.
O catarinense irá comandar a arbitragem, com o auxílio dos assistentes Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro. O responsável pelo VAR será o mineiro Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira.
O Tricolor do Arruda saiu em vantagem no confronto de ida, pelo placar de 1 a 0 com gol do argentino Ariel Nahuelpán. Basta um empate para a equipe pernambucana garantir o acesso à Série C.
Quadro de Arbitragem para América-RN x Santa Cruz
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);
- Assistente 1: Alex Dos Santos (SC);
- Assistente 2: Henrique Neu Ribeiro (SC);
- Quarto Árbitro: Franciel Dos Santos Martins (SC);
- Quinto Árbitro: Reinaldo De Souza Moura (RN);
- VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG);
- AVAR: Helen Aparecida Goncalves Silva Araujo (MG).