fechar
Santa Cruz | Notícia

Em busca do acesso, Santa Cruz busca manter bom retrospecto na Arena das Dunas

Equipe tricolor, que se prepara para encarar o América-RN, foi derrotada apenas uma vez no palco da partida do próximo domingo (07).

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 04/09/2025 às 16:22
&Uacute;ltimo jogo do Santa Cruz na Arena das Dunas
Último jogo do Santa Cruz na Arena das Dunas - Reprodução/ América-RN

O Santa Cruz segue sua preparação para encarar o América-RN, em duelo decisivo na luta pelo acesso à Série C. O confronto será disputado no próximo domingo (07), às 19h00 (Horário de Brasília) na Arena das Dunas, em Natal.

O confronto é decisivo para as pretensões tricolores. O clube pernambucano precisa apenas do empate para garantir o acesso para a Série C de 2026.

Apesar de atuar fora de seus domínios, a Cobra-Coral se apega ao retrospecto do time na Arena das Dunas como fator para a classificação.

Retropecto do Santa Cruz na Arena das Dunas

Inaugurada em 2014, para a disputa da Copa do Mundo, a Arena das Dunas já recebeu o Santa Cruz cinco vezes, para duelos contra o próprio América-RN, além do rival ABC.

Nesse recorte, a equipe pernambucana saiu derrotada apenas uma vez. Foi justamente no ano de inauguração do estádio, contra o ABC, por 2 a 0.

O resultado que prevalece em duelos com a presença do Santa Cruz na Arena das Dunas é o empate. Foram três as oportunidades em que o Tricolor saiu do estádio com um ponto na bagagem.

Ao todo, o Santa ficou no empate contra o ABC em 2015 (1 a 1), e 2017 (0 a 0). O time também empatou contra o América-RN, na atual Série D, sem gols.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A única vitória do clube do Recife no estádio foi diante do América-RN, em 2014, pelo placar de 1 a 0, na primeira partida do time tricolor na Arena das Dunas.

Será a sexta vez em que o time coral entra em campo na principal casa do futebol potiguar. O Santa Cruz chega em vantagem após vencer a primeira partida pelo placar de 1 a 0.

Em Natal, o Tricolor do Arruda contará com a presença massiva de sua torcida, que esgotou a carga destinada aos visitantes.

Leia também

Chaveamento Série D: confira possíveis adversários do Santa Cruz nas semifinais
Santa Cruz

Chaveamento Série D: confira possíveis adversários do Santa Cruz nas semifinais
América-RN x Santa Cruz: Mecão proíbe uso de camisa de outros clubes na torcida mandante
Série D

América-RN x Santa Cruz: Mecão proíbe uso de camisa de outros clubes na torcida mandante

Compartilhe

Tags