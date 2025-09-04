Em busca do acesso, Santa Cruz busca manter bom retrospecto na Arena das Dunas
Equipe tricolor, que se prepara para encarar o América-RN, foi derrotada apenas uma vez no palco da partida do próximo domingo (07).
O Santa Cruz segue sua preparação para encarar o América-RN, em duelo decisivo na luta pelo acesso à Série C. O confronto será disputado no próximo domingo (07), às 19h00 (Horário de Brasília) na Arena das Dunas, em Natal.
O confronto é decisivo para as pretensões tricolores. O clube pernambucano precisa apenas do empate para garantir o acesso para a Série C de 2026.
Apesar de atuar fora de seus domínios, a Cobra-Coral se apega ao retrospecto do time na Arena das Dunas como fator para a classificação.
Retropecto do Santa Cruz na Arena das Dunas
Inaugurada em 2014, para a disputa da Copa do Mundo, a Arena das Dunas já recebeu o Santa Cruz cinco vezes, para duelos contra o próprio América-RN, além do rival ABC.
Nesse recorte, a equipe pernambucana saiu derrotada apenas uma vez. Foi justamente no ano de inauguração do estádio, contra o ABC, por 2 a 0.
O resultado que prevalece em duelos com a presença do Santa Cruz na Arena das Dunas é o empate. Foram três as oportunidades em que o Tricolor saiu do estádio com um ponto na bagagem.
Ao todo, o Santa ficou no empate contra o ABC em 2015 (1 a 1), e 2017 (0 a 0). O time também empatou contra o América-RN, na atual Série D, sem gols.
A única vitória do clube do Recife no estádio foi diante do América-RN, em 2014, pelo placar de 1 a 0, na primeira partida do time tricolor na Arena das Dunas.
Será a sexta vez em que o time coral entra em campo na principal casa do futebol potiguar. O Santa Cruz chega em vantagem após vencer a primeira partida pelo placar de 1 a 0.
Em Natal, o Tricolor do Arruda contará com a presença massiva de sua torcida, que esgotou a carga destinada aos visitantes.