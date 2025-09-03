fechar
Santa Cruz | Notícia

América-RN x Santa Cruz: Mecão proíbe uso de camisa de outros clubes na torcida mandante

Equipe potiguar autoriza apenas o uso de camisas do próprio clube, além de roupas neutras. Torcida tricolor já esgotou sua carga de ingressos

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 03/09/2025 às 11:56 | Atualizado em 03/09/2025 às 12:36
Torcida do América-RN na Arena das Dunas
Torcida do América-RN na Arena das Dunas - Fernanda Lima/América-RN

Para a partida contra o Santa Cruz, pela partida de volta das quartas de final da Série D, o América-RN proibiu a utilização de camisas de outros clubes nos setores destinados à torcida mandante na Arena das Dunas.

A decisão foi comunicada na última terça-feira (02), nos perfis oficiais do clube potiguar nas redes sociais. O time também incentivou o uso de camisas vermelhas e brancas, cores da equipe de Natal.

O América-RN divulgou o comunicado horas após a torcida do Santa Cruz esgotar sua carga de ingressos. 2.987 entradas haviam sido disponibilizadas para o clube coral. Todas foram garantidas pela massa tricolor.

"JOGO DO MECÃO É CAMISA DO AMÉRICA!

Atenção, nos setores destinados à torcida do América, quem é Alvirrubro veste o MANTO! Camisa de outro clube não será permitida!

Vamos juntos, de vermelho e branco, apoiar o Mecão em busca do Acesso!", comunicou o América-RN.

Para o confronto contra o Tricolor do Arruda, que será disputado no próximo domingo (07), às 19h00 (Horário de Brasília), o América-RN precisa vencer para seguir com condições de disputar o acesso.

Enquanto uma vitória por 1 gol de diferença leva o jogo para os pênaltis, uma vitória por 2 gols ou mais garante o acesso do América-RN. Pelo lado do Santa Cruz, um empate será o suficiente para garantir o acesso tricolor à Série C.

