Santa Cruz: veja valores e onde comprar os ingressos do jogo que vale acesso na Série D
O Tricolor precisa do empate contra o América-RN na Arena das Dunas, no domingo (07/08), pela volta das quartas de final, para subir de divisão
A torcida do Santa Cruz deve "invadir" a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, no domingo (07/09), por causa do jogo diante do América-RN, que define o acesso para a Série C do ano que vem.
O Tricolor ganhou o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Ariel, e tem a vantagem de empate na Arena das Dunas. A partida das quartas de final da Série D 2025 começa às 19h (horário de Brasília).
O clube potiguar confirmou que as vendas de ingressos para os visitantes começam nesta terça-feira (02/09), e o Blog do Torcedor apurou os valores: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada).
- R$ 50 (inteira).
- R$ 25 (meia-entrada).
A comercialização acontece através do site Ingresse.com. A empresa realiza ajustes no sistema operacional para abrir a compra das entradas dos corais. Não há previsão de horário de inicio.
Quantos ingressos para a torcida do Santa Cruz?
No total, são 2.987 (10%) dos 29.865 lugares liberados pelos orgãos de segurança do estado. Na Arena de Pernambuco, com maior capacidade, o público do time pernambucano foi de 40.505.
O classificado para a semifinal, além de atingir o objetivo de chegar na Terceira Divisão, continua na disputa pelo título nacional. O adversário será quem avançar do embate entre Maranhão e ASA.
Chaveamento da Série D 2025:
Ao todo, quatro times que se classificam para as duas semifinais e deixam a Quarta Divisão. Os demais jogarão a mesma competição outra vez, se tiverem confirmados vaga através do Estadual.
Semifinais
- Vencedor Quartas 1 ou 2 x Vencedor Quartas 1 ou 2
- Vencedor Quartas 3 ou 4 x Vencedor Quartas 3 ou 4