Santa Cruz promove Fan Fest para partida contra o América-RN

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Tricolor do Arruda irá encarar o América-RN, na Arena das Dunas, em duelo decisivo na luta pelo acesso. Clube pernambucano joga pelo empate

O Santa Cruz, que se prepara para encarar o América-RN, no próximo domingo (07), às 19h00 (Horário de Brasília), deve promover eventos para a torcida.

Em suas redes sociais, o clube indicou que deve realizar uma Fan Fest em suas dependências. O clube deve divulgar o evento nos próximos dias.

"ATENÇÃO NAÇÃO CORAL! Vocês estão preparados para a maior FANFEST DE TODOS OS TEMPOS? Aguardem", escreveu o clube coral.

Quantos ingressos para a torcida do Santa Cruz?

No total, são 2.987 (10%) dos 29.865 lugares liberados pelos órgãos de segurança do Rio Grande do Norte. Na Arena de Pernambuco, com maior capacidade, o público do time pernambucano foi de 40.505 pessoas.

O classificado para a semifinal, além de atingir o objetivo de chegar na Série C, continua na disputa pelo título nacional. O adversário será definido de acordo com o chaveamento da Série D.

Chaveamento da Série D 2025

Ao todo, os quatro times classificados para as duas semifinais e deixam a quarta divisão. Os demais jogarão a mesma competição outra vez, se tiverem confirmados vaga através do estadual.