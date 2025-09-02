fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz promove Fan Fest para partida contra o América-RN

Tricolor do Arruda irá encarar o América-RN, na Arena das Dunas, em duelo decisivo na luta pelo acesso. Clube pernambucano joga pelo empate

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 02/09/2025 às 16:09
Imagem da torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco
Imagem da torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco - Jailton Jr/JC Imagem

O Santa Cruz, que se prepara para encarar o América-RN, no próximo domingo (07), às 19h00 (Horário de Brasília), deve promover eventos para a torcida.

Em suas redes sociais, o clube indicou que deve realizar uma Fan Fest em suas dependências. O clube deve divulgar o evento nos próximos dias.

"ATENÇÃO NAÇÃO CORAL! Vocês estão preparados para a maior FANFEST DE TODOS OS TEMPOS? Aguardem", escreveu o clube coral.

Quantos ingressos para a torcida do Santa Cruz?

No total, são 2.987 (10%) dos 29.865 lugares liberados pelos órgãos de segurança do Rio Grande do Norte. Na Arena de Pernambuco, com maior capacidade, o público do time pernambucano foi de 40.505 pessoas.

O classificado para a semifinal, além de atingir o objetivo de chegar na Série C, continua na disputa pelo título nacional. O adversário será definido de acordo com o chaveamento da Série D.

Chaveamento da Série D 2025

Ao todo, os quatro times classificados para as duas semifinais e deixam a quarta divisão. Os demais jogarão a mesma competição outra vez, se tiverem confirmados vaga através do estadual.

