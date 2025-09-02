Ingressos de visitantes para América-RN x Santa Cruz estão esgotados
Partida entre América-RN e Santa Cruz será disputada no domingo (7), às 19h, no horário de Brasília. Tricolor tem vantagem do empate
Os ingressos de visitante para América-RN x Santa Cruz, no jogo de volta da Série D do Campeonato Brasileiro já estão esgotados. As vendas duraram menos de uma hora para os tricolores. Ao todo, foram disponibilizados 2.987 bilhetes para a torcida coral.
Com isso, praticamente todos os ingressos para a partida estão esgotados. Na manhã desta terça-feira (2), o América-RN informou que todos os ingressos haviam sido vendidos para o publico geral, restando apenas alguns bilhetes para setores específicos. Ao todo, foram solicitados 29.865 ingressos.
Lembrando que a partida ocorre no domingo (7), às 19h, no horário de Brasília, na Arena das Dunas, em Natal. Na partida de ida, o Santa Cruz venceu por 1x0, com gol de Ariel. Assim, o time tem a vantagem do empate na volta.
Uma vitória do América-RN por um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis. Já uma vitória do time potiguar por dois ou mais gols de diferença dá a classificação, e o acesso, para o time alvirrubro. Logicamente que uma vitória do Santa Cruz dá o aceso para a Série C ao Tricolor do Arruda.