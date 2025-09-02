América-RN x Santa Cruz: Quantos ingressos estão disponíveis para a torcida tricolor?
Tricolor do Arruda promete contar com presença forte da torcida em duelo decisivo contra o América-RN. Equipe pernambucana joga pelo empate
A torcida do Santa Cruz se prepara para encarar o América-RN, em partida decisiva na luta pelo acesso à Série C. O confronto será disputado na Arena das Dunas, em Natal, no próximo domingo (07), às 19h00 (Horário de Brasília).
O clube tricolor possui a vantagem do empate para o duelo contra os potiguares, já que o Santa Cruz saiu vitorioso por 1 a 0 na partida de ida.
Para a partida de volta, na capital potiguar, a torcida tricolor promete comparecer em peso. A massa coral já programa caravanas para o duelo no Rio Grande do Norte.
Quantos ingressos para a torcida do Santa Cruz?
No total, são 2.987 (10%) dos 29.865 lugares liberados pelos órgãos de segurança do Rio Grande do Norte. Na Arena de Pernambuco, com maior capacidade, o público do time pernambucano foi de 40.505 pessoas.
O classificado para a semifinal, além de atingir o objetivo de chegar na Série C, continua na disputa pelo título nacional. O adversário será definido de acordo com o chaveamento da Série D.
Chaveamento da Série D 2025
Ao todo, os quatro times classificados para as duas semifinais e deixam a quarta divisão. Os demais jogarão a mesma competição outra vez, se tiverem confirmados vaga através do estadual.