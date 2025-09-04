Chaveamento Série D: confira possíveis adversários do Santa Cruz nas semifinais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em preparação para jogo decisivo contra o América-RN, que pode definir o acesso coral à Série C, Cobra-Coral pode enfrentar time nordestino na semi

O Santa Cruz se prepara para encarar o América-RN, em duelo decisivo na luta pelo acesso à Série C. A Cobra-Coral venceu a partida de ida por 1 a 0, em confronto disputado na Arena das Dunas, em Natal.

A equipe pernambucana saiu em vantagem na Arena de Pernambuco e joga pelo empate para garantir a classificação às semifinais.

O possível adversário do Tricolor do Arruda nas semifinais da Série D será um rival nordestino, já que os semifinalistas da competição são definidos de acordo com o chaveamento do torneio.

Possíveis adversários do Santa Cruz na semifinal da Série D

Por estar na chave 2 da Série D, o Santa Cruz irá encarar o vencedor de ASA e Maranhão, que irão se encarar no próximo sábado (06), no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL).

Na partida de ida, o clube maranhense venceu os alagoanos pelo placar de 1 a 0. Portanto, a equipe está em vantagem para o jogo de volta.

Caso o adversário da Cobra-Coral seja o ASA, o confronto de volta será em Arapiraca. Por outro lado, o Santa Cruz terá o mando de campo da partida de volta caso o adversário seja o Maranhão.

Antes de pensar nas semifinais, o Tricolor do Arruda foca suas atenções no duelo contra o América-RN. A torcida da equipe pernambucana esgotou seus ingressos e promete promover uma presença massiva em Natal.