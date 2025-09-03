CEO diz que Santa Cruz deseja voltar ao Arruda com "capacidade máxima"
Pedro Henriques admitiu a forte ligação do estádio com os tricolores, mesmo a Arena de Pernambuco gerando pontos de conforto para a torcida
O CEO do Santa Cruz, Pedro Henriques, afirmou que a direção está trabalhando retornar ao Arruda com a "capacidade máxima". Porém, ele não revelou nenhum prazo. O dirigente ainda admitiu que mudanças estruturais precisam ser realizadas para o estádio José do Rego Maciel ficar dentro dos padrões de segurança.
"O Arruda tem um vínculo afetivo com a torcida que nenhum outro estádio irá substituir. A Arena gera pontos de conforto, tem pontos de melhora, mas o nosso estádio está no plano de trabalho para voltar a operar com a capacidade máxima", comentou Pedro Henriques, que também confirmou as negociações para uma grande reforma de modernização.
"Existem conversas para modernizar o estádio, não participo dessas negociações, mas, sem dúvida, o Arruda é um ponto principal no projeto do Santa Cruz", comentou o CEO do Santa Cruz, em entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal.
A Cobra Coral está jogando na Arena de Pernambuco desde a última rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. E, até o fim da competição nacional, não deve deixar de mandar as partidas no palco de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana (RMR).
Na mudança do local dos jogos como mandante, o Santa Cruz não justificou a medida com detalhes. Apenas destacou que na Arena era possível receber um maior número de torcedores.
Porém, a medida foi tomada após viralizar nas redes sociais problemas estruturais do Arruda na partida contra o Santa Cruz de Natal.
América-RN x Santa Cruz
Enquanto isso, o time coral do técnico Marcelo Cabo se prepara para o "jogo do ano" contra o América-RN. O Santa Cruz visita o time potiguar, às 19h (de Brasília), no domingo (7), na Arena das Dunas.
O Tricolor joga por um empate para avançar de fase e garantir o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. A torcida coral esgotou todos os ingressos disponibilizados para a torcida visitante na decisão.