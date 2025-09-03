CEO diz que Santa Cruz deseja voltar ao Arruda com "capacidade máxima"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Pedro Henriques admitiu a forte ligação do estádio com os tricolores, mesmo a Arena de Pernambuco gerando pontos de conforto para a torcida

O CEO do Santa Cruz, Pedro Henriques, afirmou que a direção está trabalhando retornar ao Arruda com a "capacidade máxima". Porém, ele não revelou nenhum prazo. O dirigente ainda admitiu que mudanças estruturais precisam ser realizadas para o estádio José do Rego Maciel ficar dentro dos padrões de segurança.

"O Arruda tem um vínculo afetivo com a torcida que nenhum outro estádio irá substituir. A Arena gera pontos de conforto, tem pontos de melhora, mas o nosso estádio está no plano de trabalho para voltar a operar com a capacidade máxima", comentou Pedro Henriques, que também confirmou as negociações para uma grande reforma de modernização.

"Existem conversas para modernizar o estádio, não participo dessas negociações, mas, sem dúvida, o Arruda é um ponto principal no projeto do Santa Cruz", comentou o CEO do Santa Cruz, em entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal.

A Cobra Coral está jogando na Arena de Pernambuco desde a última rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. E, até o fim da competição nacional, não deve deixar de mandar as partidas no palco de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana (RMR).

Na mudança do local dos jogos como mandante, o Santa Cruz não justificou a medida com detalhes. Apenas destacou que na Arena era possível receber um maior número de torcedores.

Porém, a medida foi tomada após viralizar nas redes sociais problemas estruturais do Arruda na partida contra o Santa Cruz de Natal.

América-RN x Santa Cruz

Enquanto isso, o time coral do técnico Marcelo Cabo se prepara para o "jogo do ano" contra o América-RN. O Santa Cruz visita o time potiguar, às 19h (de Brasília), no domingo (7), na Arena das Dunas.

O Tricolor joga por um empate para avançar de fase e garantir o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. A torcida coral esgotou todos os ingressos disponibilizados para a torcida visitante na decisão.