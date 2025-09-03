fechar
Onde assistir | Notícia

Jogos de hoje (03/09/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

A data destaca o primeiro embate entre Confiança e Bahia na grande decisão da Copa do Nordeste 2025, que se enfrentam na Arena Bastitão

Por Robert Sarmento Publicado em 03/09/2025 às 4:09
Jogadores do Bahia comemoram gol de Luciano Juba
Jogadores do Bahia comemoram gol de Luciano Juba - Letícia Martins/Bahia

Apesar da Data FIFA ainda não ter começado, o que justifica a ausência de muitos confrontos, os jogos de hoje (03/09) trazem o duelo de ida da final da Copa do Nordeste 2025.

Na Arena Batistão, em Aracajú, capital de Sergipe, o Confiança recebe o Bahia a partir das 21h30 (horário de Brasília). A partida tem transmissão ao vivo e de graça da TV Jornal.

Para vários fãs de futebol, o dia reserva Copa da Liga Japonesa e o clássico entre San-São pela categoria feminina do Paulistão, além do Corinthians em campo pelo Mundial Sub-18.

Tabela dos jogos de futebol hoje (02/09/25)

Abaixo, confira a agenda desta quarta-feira, onde assistir ao vivo e horários. Vale lembrar que, caso haja mudança na programação, as responsabilidades serão das próprias emissoras.

Copa do Nordeste 2025

Final - Jogo de ida

Copa da Liga Japonesa

Quartas de final - Jogo de ida

  • 07h - Shonam Bellmare x Sanfrecce Hiroshima - Canal GOAT

  • 07h - Yokohama F. Marinos x Kashiwa Reysol - Canal GOAT

  • 07h - Yokoham FC x Vissel Kobe - Canal GOAT

  • 07h - Urawa Reds x Kawasaki Frontale - Canal GOAT

National League

7ª rodada

  • 15h45 - Halifax x Woking - DAZN
  • 15h45 - Truro City x Aldershot - DAZN
  • 15h45 - Gateshead x Altrincham - DAZN
  • 15h45 - Sutton United x Boreham Wood - DAZN
  • 15h45 - Hartlepool x Boston United - DAZN
  • 15h45 - Brackley x Carlisle - DAZN

Copa dos Campeões da Concacaf Feminina

2ª rodada

  • 20h - Washington Spirit x Vancouver Rise - Disney+
  • 22h - Chorillo x América-MEX - Disney+

Campeonato Paulista Feminino

Primeira fase - 8ª rodada

  • 20h - Santos x São Paulo - SporTV e Globoplay

Mundial de Clubes Sub-18

2ª rodada

  • 15h - Corinthians x Racing - ESPN4 e Disney+

