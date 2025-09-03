Jogos de hoje (03/09/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
A data destaca o primeiro embate entre Confiança e Bahia na grande decisão da Copa do Nordeste 2025, que se enfrentam na Arena Bastitão
Apesar da Data FIFA ainda não ter começado, o que justifica a ausência de muitos confrontos, os jogos de hoje (03/09) trazem o duelo de ida da final da Copa do Nordeste 2025.
Na Arena Batistão, em Aracajú, capital de Sergipe, o Confiança recebe o Bahia a partir das 21h30 (horário de Brasília). A partida tem transmissão ao vivo e de graça da TV Jornal.
Para vários fãs de futebol, o dia reserva Copa da Liga Japonesa e o clássico entre San-São pela categoria feminina do Paulistão, além do Corinthians em campo pelo Mundial Sub-18.
Tabela dos jogos de futebol hoje (02/09/25)
Abaixo, confira a agenda desta quarta-feira, onde assistir ao vivo e horários. Vale lembrar que, caso haja mudança na programação, as responsabilidades serão das próprias emissoras.
Copa do Nordeste 2025
Final - Jogo de ida
- 21h30 - Confiança x Bahia - ESPN, Disney+ e Premiere
Copa da Liga Japonesa
Quartas de final - Jogo de ida
- 07h - Shonam Bellmare x Sanfrecce Hiroshima - Canal GOAT
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- 07h - Yokohama F. Marinos x Kashiwa Reysol - Canal GOAT
- 07h - Yokoham FC x Vissel Kobe - Canal GOAT
- 07h - Urawa Reds x Kawasaki Frontale - Canal GOAT
National League
7ª rodada
- 15h45 - Halifax x Woking - DAZN
- 15h45 - Truro City x Aldershot - DAZN
- 15h45 - Gateshead x Altrincham - DAZN
- 15h45 - Sutton United x Boreham Wood - DAZN
- 15h45 - Hartlepool x Boston United - DAZN
- 15h45 - Brackley x Carlisle - DAZN
Copa dos Campeões da Concacaf Feminina
2ª rodada
- 20h - Washington Spirit x Vancouver Rise - Disney+
- 22h - Chorillo x América-MEX - Disney+
Campeonato Paulista Feminino
Primeira fase - 8ª rodada
- 20h - Santos x São Paulo - SporTV e Globoplay
Mundial de Clubes Sub-18
2ª rodada
- 15h - Corinthians x Racing - ESPN4 e Disney+