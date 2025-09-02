Confiança x Bahia: TV Jornal exibe de graça o jogo de ida da final da Copa do Nordeste 2025
Os telespectadores podem assistir na televisão aberta, em todo o estado de Pernambuco, e através da internet em qualquer lugar do Brasil
Confiança e Bahia fazem a final da Copa do Nordeste 2025 em dois confrontos. O primeiro acontece nesta quarta-feira (03/09), na Arena Batistão, a partir das 21h30 (horário de Brasília).
A TV Jornal exibe ao vivo e grátis com narração de Aroldo Costa e comentários de Igor Moura. O segundo duelo será no sábado (06/09), em Salvador, e começará às 17h (horário de Brasília).
É a primeira vez que uma equipe sergipana chega a grande decisão do Nordestão, enquanto o adversário tem quatro taças conquistadas e pode se tornar o maior campeão do torneio.
- Ida: 03/09 - 21h30 - Confiança x Bahia.
- Volta: 06/09 - 17h - Bahia x Confiança.
Campanhas de Confiança e Bahia na Copa do Nordeste 2025
As duas equipes estiveram no Grupo B, na primeira fase. O Tricolor de Aço avançou como líder isolado da chave, com 16 pontos. Já o Dragão terminou na quarta colocação, tendo 11 pontos.
Quando os times se enfrentram pela 5ª rodada da fase de grupos, em Sergipe, o técnico Rogério Ceni mandou a campo os reservas e foi surpreendido. Os mandantes venceram por 2 a 0.
Mata-mata do Confiança
- Quartas de final: Vitória 0 x 1 Confiança
- Semifinal: CSA 0 x 1 Confiança
Mata-mata do Bahia
- Quartas de final: Bahia 2 x 1 Fortaleza
- Semifinal: Bahia 1 x 0 Ceará
Premiação da Copa do Nordeste 2025
O dinheiro teve 5% de reajuste garantidos em cima das cotas aplicadas no ano passado, conforme a inflação, calculado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Confira:
A distribuição teve como base a posição dos clubes no ranking da Confederação Brasileira de Futebol, dividida em quatro faixas. O Bahia pode receber mais de R$ 7 milhões, por exemplo, se for campeão.
Fase de grupos
- Fortaleza, Bahia, Ceará e Sport: R$ 3,5 milhões.
- CRB, Vitória, CSA e Sampaio Corrêa: R$ 2,6 milhões.
- Náutico, Confiança, Ferroviário e Altos: R$ 2 milhões.
- América-RN, Juazeirense, Moto Club e Sousa-PB: R$ 1,3 milhões.
Mata-mata
- Quartas de final: R$ 550 mil.
- Semifinal: R$ 770 mil.
- Vice-campeão: R$ 1,4 milhão.
- Campeão: R$ 2,2 milhões.