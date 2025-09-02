Confiança x Bahia: TV Jornal exibe de graça o jogo de ida da final da Copa do Nordeste 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os telespectadores podem assistir na televisão aberta, em todo o estado de Pernambuco, e através da internet em qualquer lugar do Brasil

Confiança e Bahia fazem a final da Copa do Nordeste 2025 em dois confrontos. O primeiro acontece nesta quarta-feira (03/09), na Arena Batistão, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

A TV Jornal exibe ao vivo e grátis com narração de Aroldo Costa e comentários de Igor Moura. O segundo duelo será no sábado (06/09), em Salvador, e começará às 17h (horário de Brasília).

Leia Também Confiança perde goleiro Felipe para a final da Copa do Nordeste

É a primeira vez que uma equipe sergipana chega a grande decisão do Nordestão, enquanto o adversário tem quatro taças conquistadas e pode se tornar o maior campeão do torneio.

Ida : 03/09 - 21h30 - Confiança x Bahia.

: 03/09 - 21h30 - Confiança x Bahia. Volta: 06/09 - 17h - Bahia x Confiança.

Campanhas de Confiança e Bahia na Copa do Nordeste 2025



As duas equipes estiveram no Grupo B, na primeira fase. O Tricolor de Aço avançou como líder isolado da chave, com 16 pontos. Já o Dragão terminou na quarta colocação, tendo 11 pontos.

Quando os times se enfrentram pela 5ª rodada da fase de grupos, em Sergipe, o técnico Rogério Ceni mandou a campo os reservas e foi surpreendido. Os mandantes venceram por 2 a 0.

Mata-mata do Confiança

Quartas de final : Vitória 0 x 1 Confiança

: Vitória 0 x 1 Confiança Semifinal: CSA 0 x 1 Confiança

Mata-mata do Bahia

Quartas de final : Bahia 2 x 1 Fortaleza

: Bahia 2 x 1 Fortaleza Semifinal: Bahia 1 x 0 Ceará

Premiação da Copa do Nordeste 2025

O dinheiro teve 5% de reajuste garantidos em cima das cotas aplicadas no ano passado, conforme a inflação, calculado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Confira:

A distribuição teve como base a posição dos clubes no ranking da Confederação Brasileira de Futebol, dividida em quatro faixas. O Bahia pode receber mais de R$ 7 milhões, por exemplo, se for campeão.

Fase de grupos

Fortaleza, Bahia, Ceará e Sport : R$ 3,5 milhões.

: R$ 3,5 milhões. CRB, Vitória, CSA e Sampaio Corrêa : R$ 2,6 milhões.



: R$ 2,6 milhões. Náutico, Confiança, Ferroviário e Altos : R$ 2 milhões.



: R$ 2 milhões. América-RN, Juazeirense, Moto Club e Sousa-PB: R$ 1,3 milhões.



Mata-mata



Quartas de final : R$ 550 mil.



: R$ 550 mil. Semifinal : R$ 770 mil.



: R$ 770 mil. Vice-campeão : R$ 1,4 milhão.



: R$ 1,4 milhão. Campeão: R$ 2,2 milhões.