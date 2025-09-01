Confiança perde goleiro Felipe para a final da Copa do Nordeste
Após se despedir da Série C, o Dragão foca na disputa da inédita final do Nordestão diante do Bahia nos próximos dias 3 e 6 de setembro
O Confiança terá uma baixa significativa para a final da Copa do Nordeste contra o Bahia. O clube informou, nesta segunda-feira (1º), que o goleiro Felipe, titular da equipe, não faz mais parte do elenco. O contrato do jogador terminou no dia 30 de agosto e não foi renovado.
Segundo o clube, foram realizadas várias tentativas para estender o vínculo, mas o atleta foi o único a não aceitar a prorrogação para disputar as partidas decisivas do torneio regional.
A cláusula de renovação automática só seria ativada se o time se classificasse para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o que não ocorreu. Com isso, a passagem de Felipe pelo clube chegou ao fim.
No último sábado, o Confiança se despediu da Série C com uma vitória por 1x0 sobre o Retrô. O Dragão ficou na "porta" da zona de classificação: 9º colocado com 26 pontos, um a menos que o 8º lugar Floresta. Assim, só resta a disputa da inédita final do Nordestão para encerrar a temporada.
Transmissão da TV Jornal
A TV Jornal transmite os dois jogos da final da Copa do Nordeste com exclusividade e de graça na TV aberta. A emissora é a casa do Nordestão desde a temporada 2018 e sucesso de audiência com a exibição do torneio.
O jogo de ida entre Bahia x Confiança acontece nesta quarta-feira (3), às 21h30, no Batistão, enquanto a partida de volta será realizada no sábado (6), às 17h, na Arena Fonte Nova. Em caso de empate no placar agregado, a decisão do título será nos pênaltis.
Bahia vem de goleada
Apesar do bom desempenho no Brasileirão, o Bahia enfrentará o Confiança após sofrer uma goleada para o Mirassol, no último domingo (31). O Tricolor de Aço foi atropelado e perdeu por 5x1. Mesmo assim, ainda continua em uma boa colocação e dentro do G-4: 4º colocado com 36 pontos.