Retrô se despede com derrota e Confiança não consegue classificação na Série C
A Fênix e o Dragão duelaram neste sábado, no estádio Batistão, em Aracaju, no jogo válido pela última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro
O Confiança venceu por 1x0 o Retrô, neste sábado (30), no estádio Batistão, em Aracaju. O duelo foi válido pela última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Maikon Aquino marcou o gol da vitória sergipana.
Apesar da triunfo, o Confiança não conseguiu a sonhada classificação. O Dragão se despediu na Série C na 9ª posição com 26 pontos, um a menos que o Floresta, classificado para o Quadrangular Final na 8ª posição.
Do outro lado, a Fênix se despediu da Série C com 11ª derrota. Rebaixado, o Retrô acabou a participação com 14 pontos, além de 3 vitórias e 5 empates.
O jovem clube pernambucano foi rebaixado junto com a Tombense, o ABC e o CSA.
Confiança na final da Copa do Nordeste
Sem a Série C, o Confiança poderá concentrar os esforços na disputa da inédita final da Copa do Nordeste. O Dragão disputa o primeiro jogo contra o Bahia, nesta quarta-feira (3), às 21h30, no estádio Batistão, em Aracaju.
A partida de volta acontece no dia 6 de setembro, às 17h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A TV Jornal/SBT transmite com exclusividade e de graça na TV aberta. A emissora é a casa do Nordestão desde a temporada 2018.