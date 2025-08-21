Confiança e Bahia faturam premiação milionária com final da Copa do Nordeste
Tricolor de Aço e Dragão bateram o Ceará e o CSA nas semifinais do torneio regional, que foram decididas em jogo únicos, nessa quarta-feira (20)
Finalistas da Copa do Nordeste 2025, Confiança e Bahia ganharam direito não só de disputarem o posto de maior clube da região neste ano, também terão a chance de abocanhar uma premiação milionária ao fim da competição. Isso porque o campeão vai faturar R$ 2,2 milhões.
A quantia irá se somar à premiação que os dois times já acumularam. Ao todo, o Confiança já faturou R$ 3,32 milhões. Já o Bahia embolsou R$ 4,82 milhões até a vaga na final. Lembrando que o Tricolor de Aço tinha direito a uma quantia maior na primeira fase junto com Fortaleza, Ceará e Sport.
Assim, no total, o Dragão pode chegar até R$ 5,52 milhões se for campeão, enquanto que o Bahia pode chegar a R$ 7,02 milhões caso levante a taça. Os valores chegariam em importante momento da temporada - o Confiança está em disputa acesa pelo acesso na Série C, enquanto que o time baiano luta por vaga em competição internacional na Série A.
E mesmo que o título não venha, a premiação compensa. O vice-campeonato rende R$ 1,4 milhão. Ou seja, o Confiança poderia ficar com R$ 4,72 milhões mesmo que seja segundo colocado. Já o Bahia poderia ficar com R$ 6,22 milhões se for vice.
Com essa premiação em vista, as duas equipes aguardam a confirmação das datas das finais por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Lembrando que serão jogos de ida e volta, com o primeiro jogo em Sergipe a volta em Salvador. Para chegar a até a final, o Confiança eliminou o CSA, enquanto que o Bahia tirou o Ceará.
Copa do Nordeste na TV Jornal
As duas finais contarão com transmissão da TV Jornal e da TV Jornal Caruaru com exclusividade na TV aberta em Pernambuco. A emissora transmite a Copa dos Clássicos desde 2018, em conjunto com as afiliadas do SBT Nordeste - Cidade Verde (Piauí), Ponta Negra (Rio Grande do Norte), Jangadeiro (Ceará), Aratu (Bahia), Difusora (Maranhão), Ponta Verde (Alagoas), Tambaú (João Pessoa) e Borborema (Campina Grande).