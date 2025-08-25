fechar
Transmissão Guarani x Confiança ao vivo online: confira onde assistir

Bugre e Dragão da Vila Industrial brigam por vaga no quadrangular. Confronto no Brinco de Ouro é válido pela penúltima rodada da etapa inicial

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 25/08/2025 às 17:00
Imagem dos jogadores do Guarani
Imagem dos jogadores do Guarani - Raphael Silvestre/Guarani FC

Guarani e Confiança se enfrentam nesta segunda-feira (25/08), às 19h30, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 18ª rodada da Série C.

Onde assistir Guarani x Confiança ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • DAZN (plataforma de streaming)
  • SportyNet+ (plataforma de streaming)

Como chegam as equipes

O Guarani chega embalado por uma sequência de três jogos de invencibilidade, mas ainda está fora da zona de classificação. A equipe de Campinas ocupa a 11ª posição com 23 pontos. Para avançar ao G-8 e depender apenas de si, precisa vencer os dois jogos restantes.

O Confiança, por sua vez, vive momento semelhante, já que também soma 23 pontos, está na 10ª colocação e vem com moral elevado após três vitórias seguidas, além de uma invencibilidade de nove jogos.

Leia Também

Ficha técnica

  • Data e Horário: 25/08 (Segunda-feira) - 19h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série C - Rodada 18
  • Local: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)
  • Onde Assistir: DAZN e SportyNet+ (pay-per-view)

Prováveis Escalações

Guarani: Dalberson; Cicinho, Raphael Rodrigues, Alan Santos e Renan Castro; Kelvi, Isaque e Diego Torres; Kauã Jesus, Mirandinha e Bruno Santos. Técnico: Abel Ferreira.

Confiança: Felipe; Lenon, Eduardo Moura, Valdo e Airton; Renilson, Luiz Otávio e Renan; Ronald Camarão, Breyner Camilo e Neto. Técnico: Luizinho Lemos.

