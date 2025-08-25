Bahia x Confiança: CBF divulga tabela detalhada da final da Copa do Nordeste
O Tricolor de Aço passou pelo Vozão nas semifinais do Regional, enquanto o Dragão passou pelo CSA - ambos em jogos únicos e vencidos por 1x0
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da final da Copa do Nordeste. Bahia e Confiança disputam o título do torneio regional no início deste mês de setembro em jogos de ida e volta. Nas semifinais, o Tricolor de Aço e o Dragão passaram pelo Ceará e Confiança, respectivamente.
A TV Jornal transmite a final entre Bahia x Confiança com exclusividade e de graça na TV aberta. Aroldo Costa narra a partida e Igor Moura realiza os comentários.
A emissora é a casa do Nordestão desde a temporada 2018. Todos os jogos são sucessos de audiência na tela do Canal 2.
De acordo com a tabela da CBF, o Confiança recebe o Bahia, no dia 3 de setembro (quarta-feira), às 21h30, na Arena Batistão, em Aracaju.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Já o jogo de volta, a grande final da Copa do Nordeste, acontece no dia 6 de setembro (sábado), às 17h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Ou seja, o Bahia decide em casa e busca pelo pentacampeonato regional.
Veja a tabela da final da Copa do Nordeste
- 21h30 - Confiança x Bahia - Arena Batistão
- 17h30 - Bahia x Confiança - Arena Fonte Nova