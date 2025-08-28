Final da Copa do Nordeste: Confiança inicia venda dos ingressos para o jogo de ida contra o Bahia
O primeiro jogo da disputa pelo título regional acontece no dia 3 de setembro e a partida contará com transmissão exclusiva da TV Jornal/SBT
O jogo de ida da final da Copa do Nordeste acontece no próximo dia 3 de setembro (quarta-feira), mas o Confiança já iniciou a venda dos ingressos para a disputa inédita. A partida está marcada para o estádio Batistão, em Aracaju, a partir das 21h30 (de Brasília).
A TV Jornal/SBT transmitirá ambos os jogos com exclusividade e de graça na TV aberta. A emissora é a casa da Copa do Nordeste desde a temporada 2018. A grande final terá narração de Aroldo Costa e comentários de Igor Moura, além de grande time de reportagem.
Para o jogo de ida, no Batistão, os preços dos ingressos são os seguintes:
- Cadeiras azuis e vermelhas: R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira).
- Cadeiras brancas: R$ 120 (meia) e R$ 240 (inteira).
O setor de Cadeiras Vermelhas é exclusivo para a torcida visitante (Bahia) e as entradas são limitadas. De acordo com o Regulamento Geral de Competições (RGC) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a torcida tricolor possui o direito a 10% da carga total de bilhetes.
As vendas online pelo site www.futebolcard.com continuam até este domingo (31). A partir de segunda-feira (1º), os ingressos também poderão ser comprados nas unidades Pedro Calazans e 13 de Julho do Shopping do Dragão.