Confiança x Retrô ao vivo (30/08): onde assistir, horário e escalações

Enquanto a Fênix já está rebaixada para a Série D, o Dragão ainda sonha com o acesso na última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro

Confiança x Retrô se enfrentam neste sábado (30), às 17h (de Brasília), no estádio Batistão, em Aracaju. O duelo é válido pela última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro e conta com transmissão do Dazn (streaming) e Sporty Net (pay-per-view).

De um lado, a Fênix ocupa a vice-lanterna com 14 pontos e está rebaixada para a Série D. Do outro, o Confiança é o 11º colocado com 23 pontos e busca uma vaga no G-8. O Ituano está na 8ª posição com 24 pontos.

Vale lembrar que o Confiança inicia no próximo dia 3 de setembro a disputa da inédita final da Copa do Brasil. O primeiro jogo contra o Bahia acontece no estádio Batistão, às 21h30, em Aracaju.

O segundo jogo será disputado no dia 6 de setembro, às 17h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis.

A TV Jornal/SBT transmite os dois jogos da final da Copa do Nordeste com exclusividade e de graça na TV aberta. A emissora é a casa do Nordestão desde a temporada 2018.