fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Mirassol x Bahia ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série A 2025

O Leão quer buscar a segunda vitória seguida, dentro do G-6, e o Tricolor de Aço sustentar seu lugar entre os quatro primeiros colocados

Por Robert Sarmento Publicado em 30/08/2025 às 16:26
Jogadores do Bahia comemoram gol de Luciano Juba
Jogadores do Bahia comemoram gol de Luciano Juba - Letícia Martins/Bahia

Mirassol e Bahia se enfrentam neste domingo (31/08), no Estádio José Maria de Campos Maia, em São Paulo. A bola rola às 18h30 (horário de Brasília) pela 22ª rodada da Série A 2025.

O duelo direto é por vaga no G4. O Leão entra na rodada em sexto lugar, com 32 pontos. O time ainda tem duas partidas a menos. Já o Tricolor de Aço ocupa a quarta posição, tendo 36 pontos.

Escalação do Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo e Danielzinho; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

Leia Também

Escalação do Bahia: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Willian José e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.

JP Pinheiro/Mirassol
Jogadores e torcedores do Mirassol no Estádio Maião - JP Pinheiro/Mirassol

Transmissão Mirassol x Bahia ao vivo online: Grátis?

A partida tem transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view). Portanto, para assistir na internet, é necessário acesso ao streaming Globoplay. Desta vez, sem a opção da gratuidade.

Como assistir no Globoplay?

  • Acesse o site globoplay.globo.com ou abra o aplicativo para Android ou iOS.
  • Clique em "Assista agora" e faça login com sua conta Globo (gratuitamente).
  • Procure o jogo na aba "Ao Vivo" para seguir todos os lances com imagens.

Vídeo: resultado de Mirassol x Bahia em tempo real

Se não for assinante, mas quer acompanhar em tempo real, pode seguir a narração no YouTube. Em áudio porque a CazéTV, dona dos direitos na plataforma, exibe outro confronto.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Transmissão Real Madrid x Mallorca ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir o jogo de LaLiga no Brasil pela internet
4ª rodada

Transmissão Real Madrid x Mallorca ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir o jogo de LaLiga no Brasil pela internet
Jogos de hoje (29/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
Transmissão

Jogos de hoje (29/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

Compartilhe

Tags