Transmissão Mirassol x Bahia ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série A 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Leão quer buscar a segunda vitória seguida, dentro do G-6, e o Tricolor de Aço sustentar seu lugar entre os quatro primeiros colocados

Mirassol e Bahia se enfrentam neste domingo (31/08), no Estádio José Maria de Campos Maia, em São Paulo. A bola rola às 18h30 (horário de Brasília) pela 22ª rodada da Série A 2025.

O duelo direto é por vaga no G4. O Leão entra na rodada em sexto lugar, com 32 pontos. O time ainda tem duas partidas a menos. Já o Tricolor de Aço ocupa a quarta posição, tendo 36 pontos.

Escalação do Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo e Danielzinho; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.



Leia Também Bahia x Confiança: CBF divulga tabela detalhada da final da Copa do Nordeste

Escalação do Bahia: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Willian José e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.

Jogadores e torcedores do Mirassol no Estádio Maião - JP Pinheiro/Mirassol

Transmissão Mirassol x Bahia ao vivo online: Grátis?

A partida tem transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view). Portanto, para assistir na internet, é necessário acesso ao streaming Globoplay. Desta vez, sem a opção da gratuidade.



Como assistir no Globoplay?

Acesse o site globoplay.globo.com ou abra o aplicativo para Android ou iOS.

ou abra o aplicativo para Android ou iOS. Clique em "Assista agora" e faça login com sua conta Globo (gratuitamente).



Procure o jogo na aba "Ao Vivo" para seguir todos os lances com imagens.

Vídeo: resultado de Mirassol x Bahia em tempo real

Se não for assinante, mas quer acompanhar em tempo real, pode seguir a narração no YouTube. Em áudio porque a CazéTV, dona dos direitos na plataforma, exibe outro confronto.