Jogos de hoje (29/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
No Brasil, o dia traz a Série B como destaque. Na Europa, tem Campeonato Alemão, Espanhol e mais. Na Arábia Sautida, jogam Al Nassr e Al Hilal
Nesta sexta-feira (29/08), Operário-PR recebe o vice-líder da Série B Coritiba pela 24ª rodada. A bola rola no estádio Germano Krüger. Em relação ao continente europeu, há vários confrontos.
Entre os times que jogam, por exemplo, o Milan enfrenta o Lecce na Itália. O dia marca o inicio de nova temporada do Campeonato Saudita, com partida do Al Hilal e também do Al Nassr.
Tabela dos jogos de futebol hoje (28/08/25)
Abaixo, confira os jogos desta sexta-feira (29/08), onde assistir ao vivo e horários. Lembrando que, caso haja qualquer mudança na programação, as responsabilidades serão das emissoras.
Brasileirão Série B
24ª rodada
- 19h - Operário-PR x Coritiba - ESPN e Disney+
LaLiga
3ª rodada
- 14h30 - Elche x Levante - Disney+
- 16h30 - Valencia x Getafe - ESPN4 e Disney+
Lega Serie A
2ª rodada
- 13h30 - Cremonese x Sassuolo - ESPN4 e Disney+
- 15h45 - Lecce x Milan - CazéTV e Disney+
Bundesliga
2ª rodada
- 15h30 - Hamburgo x St. Pauli - Xsports, SportyNet, Canal GOAT e OneFootball
Liga Portugal
4ª rodada
- 16h15 - Gil Vicente x Moreirense - Disney+
Campeonato Saudita
1ª rodada
- 12h50 - Al Hilal x Al Riyadh - Canal GOAT
- 15h - Al Shabab x Al Khaleej - SporTV
- 15h - Al Taawoun x Al Nassr - Canal GOAT
2.Bundesliga
4ª rodada
- 13h30 - Nurnberg x Paderborn- OneFootball
- 13h30 - Hertha Berlin x Elversberg - Canal GOAT e OneFootball
EFL Championship
4ª rodada
- 16h - Leicester x Birmingham - ESPN3 e Disney+
Campeonato Argentino
Segunda fase - 7ª rodada
- 19h - Banfield x Tigre - ESPN4 e Disney+
Copa Paulista
Oitavas de final - Jogo de volta
- 19h - União São João x Noroeste - Paulistão (YouTube)
Campeonato Mexicano
Apertura - 7ª rodada
- 22h - Atlético San Luis x Toluca - Disney+
National Women's Soccer League
18ª rodada
- 21h - Orlando Pride x Gotham FC - Xsports e Canal GOAT