Jogos de hoje (29/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

No Brasil, o dia traz a Série B como destaque. Na Europa, tem Campeonato Alemão, Espanhol e mais. Na Arábia Sautida, jogam Al Nassr e Al Hilal

Nesta sexta-feira (29/08), Operário-PR recebe o vice-líder da Série B Coritiba pela 24ª rodada. A bola rola no estádio Germano Krüger. Em relação ao continente europeu, há vários confrontos.

Entre os times que jogam, por exemplo, o Milan enfrenta o Lecce na Itália. O dia marca o inicio de nova temporada do Campeonato Saudita, com partida do Al Hilal e também do Al Nassr.

Tabela dos jogos de futebol hoje (28/08/25)

Abaixo, confira os jogos desta sexta-feira (29/08), onde assistir ao vivo e horários. Lembrando que, caso haja qualquer mudança na programação, as responsabilidades serão das emissoras.

Brasileirão Série B

24ª rodada

19h - Operário-PR x Coritiba - ESPN e Disney+

LaLiga



3ª rodada

14h30 - Elche x Levante - Disney+

16h30 - Valencia x Getafe - ESPN4 e Disney+

Lega Serie A

2ª rodada

13h30 - Cremonese x Sassuolo - ESPN4 e Disney+



15h45 - Lecce x Milan - CazéTV e Disney+

Bundesliga



2ª rodada

15h30 - Hamburgo x St. Pauli - Xsports, SportyNet, Canal GOAT e OneFootball

Liga Portugal



4ª rodada

16h15 - Gil Vicente x Moreirense - Disney+

Campeonato Saudita

1ª rodada

12h50 - Al Hilal x Al Riyadh - Canal GOAT

15h - Al Shabab x Al Khaleej - SporTV

15h - Al Taawoun x Al Nassr - Canal GOAT

2.Bundesliga

4ª rodada

13h30 - Nurnberg x Paderborn- OneFootball

13h30 - Hertha Berlin x Elversberg - Canal GOAT e OneFootball



EFL Championship



4ª rodada

16h - Leicester x Birmingham - ESPN3 e Disney+

Campeonato Argentino

Segunda fase - 7ª rodada

19h - Banfield x Tigre - ESPN4 e Disney+



Copa Paulista

Oitavas de final - Jogo de volta

19h - União São João x Noroeste - Paulistão (YouTube)



Campeonato Mexicano

Apertura - 7ª rodada

22h - Atlético San Luis x Toluca - Disney+

National Women's Soccer League



18ª rodada