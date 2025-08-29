Quartas de final da Copa do Brasil 2025: veja os resultados dos 4 jogos de ida, quem tem vantagem e premiação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Saiba também as datas, os horários e onde assistir ao vivo os confrontos de volta da competição nacional, que definem todos os semifinalistas

As disputas das vagas nas semifinais da Copa do Brasil 2025 estão acirradas, pois ninguém abriu ampla vantagem. O melhor placar foi do Cruzeiro sobre o Atlético-MG, na Arena MRV, por 2 a 0.

Com isso, a Raposa avança nas quartas de final até se perder por um gol de diferença na próxima semana. Dos quatro jogos de ida, o único empate ocorreu entre Vasco e Botafogo em São Januário.

Nos outros confrontos, o Corinthians derrotou o Athletico-PR na Arena da Baixada, em Curitiba, por 1 a 0, e pelo mesmo placar, na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Bahia superou o Fluminense.



Jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2025

Os segundos duelos ocorrerão entre os dias 10 e 11 de setembro. Nesta etapa, não há mais sorteio para definir o chaveamento até a final. Portanto, as equipes já sabem quem podem enfrentar.

Resultados definidos e quem tem vantagem:

Ida : Bahia 1 x 0 Fluminense

: Bahia 1 x 0 Fluminense Volta : 10/09 - 19h - Fluminense x Bahia

: 10/09 - 19h - Fluminense x Bahia Transmissão : Premiere e SporTV

: Premiere e SporTV Bahia joga pelo empate; Fluminense precisa ganhar por dois gols de saldo.

7

Ida : Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro

: Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro Volta : 11/09 - 19h30 - Cruzeiro x Atlético-MG



: 11/09 - 19h30 - Cruzeiro x Atlético-MG Transmissão : Amazon Prime



: Amazon Prime Cruzeiro tem o empate ou derrota por um gol; Atlético-MG depende de vencer por três.

Ida : Athletico-PR 0 x 1 Corinthians



: Athletico-PR 0 x 1 Corinthians Volta : 10/09 - 21h30 - Corinthians x Athletico-PR



: 10/09 - 21h30 - Corinthians x Athletico-PR Transmissão : Amazon Prime, TV Globo, Premiere e SporTV

: Amazon Prime, TV Globo, Premiere e SporTV Corinthians avança se empatar; Athletico interessa vitória com dois ou mais de vantaagem.

Ida : Vasco 1 x 1 Botafogo

: Vasco 1 x 1 Botafogo Volta : 11/09 - 21h30 - Botafogo x Vasco



: 11/09 - 21h30 - Botafogo x Vasco Transmissão : Amazon Prime, TV Globo, Premiere e SporTV



: Amazon Prime, TV Globo, Premiere e SporTV Quem sair vitorioso na volta consegue seguir na busca pelo título.

Chavemanto da Copa do Brasil 2025 até a final

O classificado do clássico mineiro terá o vencedor do embate entre o Furacão e o Timão, enquanto quem avançar no clássico carioca vai jogar contra o Tricolor das Laranjeiras ou o Tricolor de Aço.

Semifinais:

Cruzeiro x Atlético-MG ou Corinthians x Athletico-PR

Vasco da Gama x Botafogo ou Fluminense x Bahia

Confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025 - Instagram/Copa do Brasil

Regulamento e premiação da Copa do Brasil 2025

Conforme o regulamento, não há a regra do gol fora de casa como critério de desempate. Ou seja, em caso de igualdade no placar agregado, a decisão da vaga vai direto para a disputa de pênaltis.

A premiação da competição nacional aumenta por atepa! Todos os clubes que avançarem de fase receberão um valor de R$ 9.922.500 milhões da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).