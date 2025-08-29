fechar
Quartas de final da Copa do Brasil 2025: veja os resultados dos 4 jogos de ida, quem tem vantagem e premiação

Saiba também as datas, os horários e onde assistir ao vivo os confrontos de volta da competição nacional, que definem todos os semifinalistas

Por Robert Sarmento Publicado em 29/08/2025 às 8:45 | Atualizado em 29/08/2025 às 10:46
Dois dos quatro confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025
Dois dos quatro confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025 - Instagram/Copa do Brasil

As disputas das vagas nas semifinais da Copa do Brasil 2025 estão acirradas, pois ninguém abriu ampla vantagem. O melhor placar foi do Cruzeiro sobre o Atlético-MG, na Arena MRV, por 2 a 0.

Com isso, a Raposa avança nas quartas de final até se perder por um gol de diferença na próxima semana. Dos quatro jogos de ida, o único empate ocorreu entre Vasco e Botafogo em São Januário.

Nos outros confrontos, o Corinthians derrotou o Athletico-PR na Arena da Baixada, em Curitiba, por 1 a 0, e pelo mesmo placar, na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Bahia superou o Fluminense. 

Jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2025

Os segundos duelos ocorrerão entre os dias 10 e 11 de setembro. Nesta etapa, não há mais sorteio para definir o chaveamento até a final. Portanto, as equipes já sabem quem podem enfrentar.

Resultados definidos e quem tem vantagem:

  • Ida: Bahia 1 x 0 Fluminense
  • Volta: 10/09 - 19h - Fluminense x Bahia
  • Transmissão: Premiere e SporTV
  • Bahia joga pelo empate; Fluminense precisa ganhar por dois gols de saldo.

  • Ida: Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro
  • Volta: 11/09 - 19h30 - Cruzeiro x Atlético-MG
  • Transmissão: Amazon Prime
  • Cruzeiro tem o empate ou derrota por um gol; Atlético-MG depende de vencer por três.

  • Ida: Athletico-PR 0 x 1 Corinthians
  • Volta: 10/09 - 21h30 - Corinthians x Athletico-PR
  • Transmissão: Amazon Prime, TV Globo, Premiere e SporTV
  • Corinthians avança se empatar; Athletico interessa vitória com dois ou mais de vantaagem.

  • Ida: Vasco 1 x 1 Botafogo
  • Volta: 11/09 - 21h30 - Botafogo x Vasco
  • Transmissão: Amazon Prime, TV Globo, Premiere e SporTV
  • Quem sair vitorioso na volta consegue seguir na busca pelo título.

Chavemanto da Copa do Brasil 2025 até a final

O classificado do clássico mineiro terá o vencedor do embate entre o Furacão e o Timão, enquanto quem avançar no clássico carioca vai jogar contra o Tricolor das Laranjeiras ou o Tricolor de Aço.

Semifinais:

  • Cruzeiro x Atlético-MG ou Corinthians x Athletico-PR
  • Vasco da Gama x Botafogo ou Fluminense x Bahia

Instagram/Copa do Brasil
Confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025 - Instagram/Copa do Brasil

Regulamento e premiação da Copa do Brasil 2025

Conforme o regulamento, não há a regra do gol fora de casa como critério de desempate. Ou seja, em caso de igualdade no placar agregado, a decisão da vaga vai direto para a disputa de pênaltis.

A premiação da competição nacional aumenta por atepa! Todos os clubes que avançarem de fase receberão um valor de R$ 9.922.500 milhões da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

  • Quartas de final: R$ 4.740.750
  • Semifinal: R$ 9.922.500

