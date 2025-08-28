Transmissão Bahia x Fluminense ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir e resultado pela Copa do Brasil 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As equipes ficam frente a frente pelo primeiro jogo das quartas de final da competição nacional; veja onde e como assistir através da internet

Bahia e Fluminense entram em campo nesta quinta-feira (28/08), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Curitiba, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2025.

Nas oitavas de final, o Tricolor de Aço eliminou o Retrô-PE. Já Flu desclassificou o Internacional. No dia 09 de agosto, no mesmo estádio, os times empataram em 3 a 3, pela 19ª rodada da Série A.

Árbitro : Raphael Claus (SP).



: Raphael Claus (SP). Assistente 1 : Guilherme Dias Camilo (MG).



: Guilherme Dias Camilo (MG). Assistente 2 : Alex Ang Ribeiro (SP).



: Alex Ang Ribeiro (SP). Quarto árbitro : Lucas Canetto Bellote (SP).



: Lucas Canetto Bellote (SP). VAR: Wagner Reway (SC).

De acordo com o regulamento oficial, definido pela Confedereção Brasileira de Futebol (CBF), não há o critério do gol fora de casa como desempate na soma de resultados iguais.

Leia Também Copa do Brasil 2026: veja todos os times classificados para o torneio

O confronto de volta está marado para o dia 10 de setembro, às 19h (horário de Brasília), e será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro. O classificado enfrentará na semifinal Vasco ou Botafogo.

Volta: 10/09 - 19h30 - Fluminense x Bahia - Maracanã



Confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025 - Instagram/Copa do Brasil

Transmissão Athletico x Corinthians ao vivo online: Grátis?

A partida tem transmissão com imagens na internet do streaming Globoplay, que retransmite o sinal do SporTV e do Premiere. No entanto, a versão gratuita da plataforma não fica disponível.

Como assistir no Globoplay?

Acesse o site globoplay.globo.com ou abra o aplicativo para Android ou iOS.

ou abra o aplicativo para Android ou iOS. Clique em "Assista agora" e faça login com sua conta Globo (gratuitamente).



Procure o jogo na aba "Ao Vivo" para seguir todos os lances com imagens.

Resultado do jogo Bahia x Fluminense em tempo real

Se você não for assinante, mas tem interesse em saber o placar do confronto, pode acompanhar a narração no YouTube. Apenas em áudio porque ninguém obtém os direitos de exibição do duelo.