Chaveamento da Copa do Brasil 2025: Bahia e Fluminense iniciam disputa por vaga na semifinal hoje (28/08)
Dos confrontos de ida das quartas de final, o dia reserva três partids, incluindo rivalidades locais; veja onde assistir, horários e regulamento
Os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2025 terminam nesta quinta-feira (28/08), com o confronto entre Bahia e Fluminense na Arena Fonte Nova, em Salvador.
Ontem (27/08), Atlético-MG e Cruzeiro jogaram no Mineirão, enquanto Athletico-PR x Corinthians e Vasco x Botafogo ocorreram na Ligga Arena e em São Januário, respectivamente.
Tabela das quartas de final da Copa do Brasil hoje (28/08)
Bahia x Fluminense:
- Ida: 28/08 - 19h30 - Bahia x Fluminense - SporTV e Premiere
- Volta: 10/09 - 19h - Fluminense x Bahia
Premiação e chaveamento da Copa do Brasil 2025
De acordo com o regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), não há critério do gol fora de casa como desempate na soma dos resultados. A vaga na semifinal vale R$ 9.922.500.
Quartas de final:
- Grupo I (Série A): R$ 4.740.750
- Grupo II (Série B): R$ 4.740.750
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 4.740.750
Semifinal:
- Grupo I (Série A): R$ 9.922.500
- Grupo II (Série B): R$ 9.922.500
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 9.922.500
Os confrontos de volta ocorrerão da etapa atual serão em 10 e 11 de setembro. O chaveamento até a final está definido pela organizadora da competição, pois não haverá mais sorteio no mata-mata.
O classificado do classico mineiro enfrentará Athletico-PR ou Corinthians, enquanto quem passar de fase no clássico corica jogará a semifinal justamente contra Fluminense ou Bahia.
Semifinais:
- Cruzeiro x Atlético-MG ou Corinthians x Athletico-PR.
- Vasco da Gama x Botafogo ou Fluminense x Bahia.