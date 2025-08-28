Chaveamento da Copa do Brasil 2025: Bahia e Fluminense iniciam disputa por vaga na semifinal hoje (28/08)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Dos confrontos de ida das quartas de final, o dia reserva três partids, incluindo rivalidades locais; veja onde assistir, horários e regulamento

Os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2025 terminam nesta quinta-feira (28/08), com o confronto entre Bahia e Fluminense na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Leia Também Copa do Brasil 2026: veja todos os times classificados para o torneio

Ontem (27/08), Atlético-MG e Cruzeiro jogaram no Mineirão, enquanto Athletico-PR x Corinthians e Vasco x Botafogo ocorreram na Ligga Arena e em São Januário, respectivamente.

Tabela das quartas de final da Copa do Brasil hoje (28/08)

Bahia x Fluminense:

Ida : 28/08 - 19h30 - Bahia x Fluminense - SporTV e Premiere

: 28/08 - 19h30 - Bahia x Fluminense - SporTV e Premiere Volta: 10/09 - 19h - Fluminense x Bahia



Premiação e chaveamento da Copa do Brasil 2025

De acordo com o regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), não há critério do gol fora de casa como desempate na soma dos resultados. A vaga na semifinal vale R$ 9.922.500.

Quartas de final:

Grupo I (Série A): R$ 4.740.750



Grupo II (Série B): R$ 4.740.750



Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 4.740.750



Semifinal:



Grupo I (Série A): R$ 9.922.500



Grupo II (Série B): R$ 9.922.500



Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 9.922.500

Os confrontos de volta ocorrerão da etapa atual serão em 10 e 11 de setembro. O chaveamento até a final está definido pela organizadora da competição, pois não haverá mais sorteio no mata-mata.

O classificado do classico mineiro enfrentará Athletico-PR ou Corinthians, enquanto quem passar de fase no clássico corica jogará a semifinal justamente contra Fluminense ou Bahia.

Semifinais:

Cruzeiro x Atlético-MG ou Corinthians x Athletico-PR.

Vasco da Gama x Botafogo ou Fluminense x Bahia.