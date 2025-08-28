Chaveamento da Copa do Brasil 2025: Resultados dos 4 jogos de ida e data dos jogos da volta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Jogos da ida se encerraram nesta quinta-feira (25); jogos da volta serão disputados apenas depois da Data Fifa; veja calendário detalhado

E vai se afunilando a briga pelo título da Copa do Brasil 2025! Dos 92 times que começaram a competição, lá em fevereiro, somente oito seguem vivas na briga.

Os jogos de ida das quartas-de-final se encerraram nesta quinta-feira (28) com a vitória do Bahia sobre o Fluminense por 1 x 0, gol marcado pro Luciano Juba, na Fonte Nova, em Salvador.

Nas outras partidas, Cruzeiro e Corinthians largaram na frente, jogando a ida fora de casa, diante de Atlético-MG e Athletico-PR.

No clássico carioca, Vasco e Botafogo ficaram no empate em 1 x 1 em São Januário e vão definir tudo em pé de igualdade no Nilton Santos daqui a duas semanas, em setembro.

Quartas-de-final da Copa do Brasil 2025

Resultados dos jogos de ida

Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro

Athletico-PR 0 x 1 Corinthians

Vasco 1 x 1 Botafogo

Bahia 1 x 0 Fluminense

Próximo adversário do Sport, Vasco empata com Botafogo pela Copa do Brasil

Chaveamento da Copa do Brasil 2025: Veja cruzamentos da semifinal Leia Também

Data, horário e onde assistir os jogos da volta

Os jogos da volta acontecerão somente daqui a duas semanas, logo após a Data Fifa; veja a programação completa:

Quarta-feira (10/09), às 19h - Fluminense x Bahia - Sportv e Premiere

Quarta-feira (10/09), às 21h30 - Corinthians x Athletico-PR - Globo , Prime Video , Sportv e Premiere

Quinta-feira (11/09), às 19h30 - Prime Video

Quinta-feira (11/09), às 21h30 - Globo , Prime Video , Sportv e Premiere

Chaveamento da Copa do Brasil 2025

Semifinal 1

Cruzeiro OU Atlético-MG X Corinthians OU Athletico-PR

Semifinal 2

Botafogo OU Vasco X Fluminense OU Bahia

Chaveamento da Copa do Brasil 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Calendário da Copa do Brasil 2025

Quartas de final

Jogos de ida: 27 de agosto

27 de agosto Jogos da volta: 11 de setembro



Semifinal

Jogos de ida: 5 de outubro

5 de outubro Jogos da volta: 19 de outubro

Final

Jogo de ida: 2 de novembro

2 de novembro Jogo da volta: 9 de novembro

Premiação da Copa do Brasil 2025

Primeira fase

Grupo I (Série A) : R$ 1.543.500,00



: R$ 1.543.500,00 Grupo II (Série B): R$ 1.378.125,00



R$ 1.378.125,00 Grupo III (Série C, D e outros): R$ 830 mil

Segunda fase



Grupo I (Série A): R$ 1.874.250,00



R$ 1.874.250,00 Grupo II (Série B): R$ 1.543.500,00



R$ 1.543.500,00 Grupo III (Série C, D e outros): R$ 1 milhão

Terceira fase

R$ 2.315.250,00

Oitavas-de-final

R$ 3.638.250,00

Quartas-de-final

R$ 4.740.750,00

Semifinal

R$ 9.922.500,00

Vice-campeão



R$ 33.075.000,00

Campeão

