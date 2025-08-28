Chaveamento da Copa do Brasil 2025: Resultados dos 4 jogos de ida e data dos jogos da volta
Jogos da ida se encerraram nesta quinta-feira (25); jogos da volta serão disputados apenas depois da Data Fifa; veja calendário detalhado
E vai se afunilando a briga pelo título da Copa do Brasil 2025! Dos 92 times que começaram a competição, lá em fevereiro, somente oito seguem vivas na briga.
Os jogos de ida das quartas-de-final se encerraram nesta quinta-feira (28) com a vitória do Bahia sobre o Fluminense por 1 x 0, gol marcado pro Luciano Juba, na Fonte Nova, em Salvador.
Nas outras partidas, Cruzeiro e Corinthians largaram na frente, jogando a ida fora de casa, diante de Atlético-MG e Athletico-PR.
No clássico carioca, Vasco e Botafogo ficaram no empate em 1 x 1 em São Januário e vão definir tudo em pé de igualdade no Nilton Santos daqui a duas semanas, em setembro.
Quartas-de-final da Copa do Brasil 2025
Resultados dos jogos de ida
- Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro
- Athletico-PR 0 x 1 Corinthians
- Vasco 1 x 1 Botafogo
- Bahia 1 x 0 Fluminense
Data, horário e onde assistir os jogos da volta
Os jogos da volta acontecerão somente daqui a duas semanas, logo após a Data Fifa; veja a programação completa:
- Quarta-feira (10/09), às 19h - Fluminense x Bahia - Sportv e Premiere
- Quarta-feira (10/09), às 21h30 - Corinthians x Athletico-PR - Globo, Prime Video, Sportv e Premiere
- Quinta-feira (11/09), às 19h30 - Prime Video
- Quinta-feira (11/09), às 21h30 - Globo, Prime Video, Sportv e Premiere
Chaveamento da Copa do Brasil 2025
Semifinal 1
- Cruzeiro OU Atlético-MG X Corinthians OU Athletico-PR
Semifinal 2
-
Botafogo OU Vasco X Fluminense OU Bahia
Calendário da Copa do Brasil 2025
Quartas de final
- Jogos de ida: 27 de agosto
- Jogos da volta: 11 de setembro
Semifinal
- Jogos de ida: 5 de outubro
- Jogos da volta: 19 de outubro
Final
- Jogo de ida: 2 de novembro
- Jogo da volta: 9 de novembro
Premiação da Copa do Brasil 2025
Primeira fase
- Grupo I (Série A): R$ 1.543.500,00
- Grupo II (Série B): R$ 1.378.125,00
- Grupo III (Série C, D e outros): R$ 830 mil
Segunda fase
- Grupo I (Série A): R$ 1.874.250,00
- Grupo II (Série B): R$ 1.543.500,00
- Grupo III (Série C, D e outros): R$ 1 milhão
Terceira fase
- R$ 2.315.250,00
Oitavas-de-final
- R$ 3.638.250,00
Quartas-de-final
- R$ 4.740.750,00
Semifinal
- R$ 9.922.500,00
Vice-campeão
- R$ 33.075.000,00
Campeão
- R$ 77.175.000,00