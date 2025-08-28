fechar
Futebol |

Chaveamento da Copa do Brasil 2025: Resultados dos 4 jogos de ida e data dos jogos da volta

Jogos da ida se encerraram nesta quinta-feira (25); jogos da volta serão disputados apenas depois da Data Fifa; veja calendário detalhado

Por Victor Peixoto Publicado em 28/08/2025 às 21:41
Os oito times que disputam as quartas-de-final da Copa do Brasil 2025
Os oito times que disputam as quartas-de-final da Copa do Brasil 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

E vai se afunilando a briga pelo título da Copa do Brasil 2025! Dos 92 times que começaram a competição, lá em fevereiro, somente oito seguem vivas na briga.

Os jogos de ida das quartas-de-final se encerraram nesta quinta-feira (28) com a vitória do Bahia sobre o Fluminense por 1 x 0, gol marcado pro Luciano Juba, na Fonte Nova, em Salvador.

Nas outras partidas, Cruzeiro Corinthians largaram na frente, jogando a ida fora de casa, diante de Atlético-MG Athletico-PR.

No clássico carioca, Vasco Botafogo ficaram no empate em 1 x 1 em São Januário e vão definir tudo em pé de igualdade no Nilton Santos daqui a duas semanas, em setembro.

Quartas-de-final da Copa do Brasil 2025

Resultados dos jogos de ida

  • Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro
  • Athletico-PR 0 x 1 Corinthians
  • Vasco 1 x 1 Botafogo
  • Bahia 1 x 0 Fluminense 

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Data, horário e onde assistir os jogos da volta

Os jogos da volta acontecerão somente daqui a duas semanas, logo após a Data Fifa; veja a programação completa:

  • Quarta-feira (10/09), às 19h - Fluminense x Bahia SportvPremiere
  • Quarta-feira (10/09), às 21h30 - Corinthians x Athletico-PR - GloboPrime VideoSportv Premiere
  • Quinta-feira (11/09), às 19h30 - Prime Video
  • Quinta-feira (11/09), às 21h30 - Globo, Prime Video, Sportv e Premiere

Chaveamento da Copa do Brasil 2025

Semifinal 1

  • Cruzeiro OU Atlético-MG Corinthians OU Athletico-PR

Semifinal 2

  • Botafogo OU Vasco Fluminense OU Bahia

 

Victor Peixoto / Blog do Torcedor
Chaveamento da Copa do Brasil 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Calendário da Copa do Brasil 2025

Quartas de final

  • Jogos de ida: 27 de agosto
  • Jogos da volta: 11 de setembro 

Semifinal

  • Jogos de ida: 5 de outubro
  • Jogos da volta: 19 de outubro

Final

  • Jogo de ida: 2 de novembro
  • Jogo da volta: 9 de novembro

Premiação da Copa do Brasil 2025

Primeira fase

  • Grupo I (Série A): R$ 1.543.500,00
  • Grupo II (Série B): R$ 1.378.125,00
  • Grupo III (Série C, D e outros): R$ 830 mil

Segunda fase

  • Grupo I (Série A): R$ 1.874.250,00
  • Grupo II (Série B): R$ 1.543.500,00
  • Grupo III (Série C, D e outros): R$ 1 milhão

Terceira fase

  • R$ 2.315.250,00

Oitavas-de-final

  • R$ 3.638.250,00

Quartas-de-final

  • R$ 4.740.750,00

Semifinal

  • R$ 9.922.500,00

Vice-campeão

  • R$ 33.075.000,00

Campeão

  • R$ 77.175.000,00

Leia também

Chaveamento da Copa do Brasil 2025: Bahia e Fluminense iniciam disputa por vaga na semifinal hoje (28/08)
Mata-mata

Chaveamento da Copa do Brasil 2025: Bahia e Fluminense iniciam disputa por vaga na semifinal hoje (28/08)
Transmissão Bahia x Fluminense ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir e resultado pela Copa do Brasil 2025
Mata-mata

Transmissão Bahia x Fluminense ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir e resultado pela Copa do Brasil 2025

Compartilhe

Tags