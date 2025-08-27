Chaveamento da Copa do Brasil 2025: Veja cruzamentos da semifinal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cruzeiro, Atlético-MG, Corinthians, Athletico-PR, Botafogo, Vasco, Fluminense e Bahia são os times que seguem na disputa do título

Começou as quartas-de-final da Copa do Brasil 2025! Apenas oito dos 92 times que começaram a competição, lá em fevereiro, seguem na briga pelo título e pela premiação de quase R$ 100 milhões pelo acumulado de todas as fases.

Os jogos de ida acontecem nesta quarta (27) e quinta-feira (28). Enquanto as partidas da volta estão agendadas para depois da Data Fifa de setembro, nos dias 10 e 11 do mesmo mês.

O chaveamento que definirá os confrontos da semifinal também já estão definidos; confira:

Chaveamento da Copa do Brasil 2025

Semifinal 1

Cruzeiro OU Atlético-MG X Corinthians OU Athletico-PR

Semifinal 2

Botafogo OU Vasco X Fluminense OU Bahia

Mandos de campo

Os mandos de campo da semifinal serão definidos em novo sorteio.

Transmissão dos jogos da Copa do Brasil 2025

A Globo, na tv aberta, o Globoplay e o Prime Video, no streaming, o Sportv, na tv fechada, no Globoplay, no streaming e pelo Premiere, serviço pay-per-view, são as opções do torcedor para acompanhar as partidas.

Calendário da Copa do Brasil 2025

Quartas de final

Jogos de ida: 27 de agosto

27 de agosto Jogos da volta: 11 de setembro



Semifinal

Jogos de ida: 5 de outubro

5 de outubro Jogos da volta: 19 de outubro

Final

Jogo de ida: 2 de novembro

2 de novembro Jogo da volta: 9 de novembro

*Todas as datas são datas base, sujeitas a alterações por parte da CBF

Premiação da Copa do Brasil 2025 por fase

Primeira fase

Grupo I (Série A) : R$ 1.543.500,00



: R$ 1.543.500,00 Grupo II (Série B): R$ 1.378.125,00



R$ 1.378.125,00 Grupo III (Série C, D e outros): R$ 830 mil

Segunda fase



Grupo I (Série A): R$ 1.874.250,00



R$ 1.874.250,00 Grupo II (Série B): R$ 1.543.500,00



R$ 1.543.500,00 Grupo III (Série C, D e outros): R$ 1 milhão

Terceira fase

R$ 2.315.250,00

Oitavas-de-final

R$ 3.638.250,00

Quartas-de-final

R$ 4.740.750,00

Semifinal

R$ 9.922.500,00

Vice-campeão



R$ 33.075.000,00

Campeão

