Chaveamento da Copa do Brasil 2025: Veja cruzamentos da semifinal
Cruzeiro, Atlético-MG, Corinthians, Athletico-PR, Botafogo, Vasco, Fluminense e Bahia são os times que seguem na disputa do título
Começou as quartas-de-final da Copa do Brasil 2025! Apenas oito dos 92 times que começaram a competição, lá em fevereiro, seguem na briga pelo título e pela premiação de quase R$ 100 milhões pelo acumulado de todas as fases.
Os jogos de ida acontecem nesta quarta (27) e quinta-feira (28). Enquanto as partidas da volta estão agendadas para depois da Data Fifa de setembro, nos dias 10 e 11 do mesmo mês.
O chaveamento que definirá os confrontos da semifinal também já estão definidos; confira:
Chaveamento da Copa do Brasil 2025
Semifinal 1
- Cruzeiro OU Atlético-MG X Corinthians OU Athletico-PR
Semifinal 2
-
Botafogo OU Vasco X Fluminense OU Bahia
Mandos de campo
Os mandos de campo da semifinal serão definidos em novo sorteio.
Transmissão dos jogos da Copa do Brasil 2025
A Globo, na tv aberta, o Globoplay e o Prime Video, no streaming, o Sportv, na tv fechada, no Globoplay, no streaming e pelo Premiere, serviço pay-per-view, são as opções do torcedor para acompanhar as partidas.
Calendário da Copa do Brasil 2025
Quartas de final
- Jogos de ida: 27 de agosto
- Jogos da volta: 11 de setembro
Semifinal
- Jogos de ida: 5 de outubro
- Jogos da volta: 19 de outubro
Final
- Jogo de ida: 2 de novembro
- Jogo da volta: 9 de novembro
*Todas as datas são datas base, sujeitas a alterações por parte da CBF
Premiação da Copa do Brasil 2025 por fase
Primeira fase
- Grupo I (Série A): R$ 1.543.500,00
- Grupo II (Série B): R$ 1.378.125,00
- Grupo III (Série C, D e outros): R$ 830 mil
Segunda fase
- Grupo I (Série A): R$ 1.874.250,00
- Grupo II (Série B): R$ 1.543.500,00
- Grupo III (Série C, D e outros): R$ 1 milhão
Terceira fase
- R$ 2.315.250,00
Oitavas-de-final
- R$ 3.638.250,00
Quartas-de-final
- R$ 4.740.750,00
Semifinal
- R$ 9.922.500,00
Vice-campeão
- R$ 33.075.000,00
Campeão
- R$ 77.175.000,00