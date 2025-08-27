fechar
Futebol |

Chaveamento da Copa do Brasil 2025: Veja cruzamentos da semifinal

Cruzeiro, Atlético-MG, Corinthians, Athletico-PR, Botafogo, Vasco, Fluminense e Bahia são os times que seguem na disputa do título

Por Victor Peixoto Publicado em 27/08/2025 às 19:27
Chaveamento da Copa do Brasil 2025
Chaveamento da Copa do Brasil 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Começou as quartas-de-final da Copa do Brasil 2025! Apenas oito dos 92 times que começaram a competição, lá em fevereiro, seguem na briga pelo título e pela premiação de quase R$ 100 milhões pelo acumulado de todas as fases.

Os jogos de ida acontecem nesta quarta (27) e quinta-feira (28). Enquanto as partidas da volta estão agendadas para depois da Data Fifa de setembro, nos dias 10 e 11 do mesmo mês.

chaveamento que definirá os confrontos da semifinal também já estão definidos; confira:

Chaveamento da Copa do Brasil 2025

Semifinal 1

  • Cruzeiro OU Atlético-MG Corinthians OU Athletico-PR

Semifinal 2

  • Botafogo OU Vasco Fluminense OU Bahia

Mandos de campo

Os mandos de campo da semifinal serão definidos em novo sorteio.

Transmissão dos jogos da Copa do Brasil 2025

A Globo, na tv aberta, o Globoplay e o Prime Video, no streaming, o Sportv, na tv fechada, no Globoplay, no streaming e pelo  Premiere, serviço pay-per-view, são as opções do torcedor para acompanhar as partidas.

Calendário da Copa do Brasil 2025

Quartas de final

  • Jogos de ida: 27 de agosto
  • Jogos da volta: 11 de setembro 

Semifinal

  • Jogos de ida: 5 de outubro
  • Jogos da volta: 19 de outubro

Final

  • Jogo de ida: 2 de novembro
  • Jogo da volta: 9 de novembro

*Todas as datas são datas base, sujeitas a alterações por parte da CBF

Premiação da Copa do Brasil 2025 por fase

Primeira fase

  • Grupo I (Série A): R$ 1.543.500,00
  • Grupo II (Série B): R$ 1.378.125,00
  • Grupo III (Série C, D e outros): R$ 830 mil

Segunda fase

  • Grupo I (Série A): R$ 1.874.250,00
  • Grupo II (Série B): R$ 1.543.500,00
  • Grupo III (Série C, D e outros): R$ 1 milhão

Terceira fase

  • R$ 2.315.250,00

Oitavas-de-final

  • R$ 3.638.250,00

Quartas-de-final

  • R$ 4.740.750,00

Semifinal

  • R$ 9.922.500,00

Vice-campeão

  • R$ 33.075.000,00

Campeão

  • R$ 77.175.000,00

