Jogos de hoje (28/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

Além do confronto que encerra a ida das quartas de final da Copa do Brasil 2025, tem Série B e sorteio da fase de liga da Champions League

Por Robert Sarmento Publicado em 28/08/2025 às 4:12
Jean Lucas e Luciano Juba abraçados após gol do Bahia
Jean Lucas e Luciano Juba abraçados após gol do Bahia - Rafael Rodrigues/Bahia

Os jogos de hoje (28/08) destacam o confronto entre Bahia e Fluminense na Arena Fonte Nova, em Salvador. O dia também tem duelos na Europa e sorteio da UEFA Champions League.

Para quem gosta da Conference League, tem seis partidas, incluindo Fredrikstad xCrystal Palace. A data também traz a abertura da 24ª da Série B, com Remo e Criciúma em campo no Pará.

Jogos de hoje (28 de agosto de 2025)

Abaixo, confira a tabela do futebol, onde assistir ao vivo e horários. É importante lembrar que, caso tenha qualquer mudança na programação, as responsabilidades serão das emissoras.

Copa do Brasil 2025

Quartas de final - Jogo de ida

  • 19h30 - Bahia x Fluminense - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B 2025

24ª rodada

  • 21h35 - Remo x Criciúma - RedeTV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+

Conference League 2025/26

Playoffs - Jogos de volta

  • 13h - Fredrikstad x Crystal Palace - Canal GOAT

  • 14h30 - CFR Cluj x BK Hacken - OneFootball
  • 14h30 - Universidade de Craiova x Istanbul Basaksehir - OneFootball
  • 15h45 - Dinamo City x Jagiellonia Bialystok - OneFootball
  • 16h - Legia Warszawa x Hibernian - Xsports
  • 16h - Mainz 05 x Rosenborg - Canal GOAT

Campeonato Saudita 2025/26

1ª rodada

  • 13h05 - Damac x Al Hazem - Canal GOAT

  • 15h - Al Ahli x NEOM - Canal GOAT

Copa do Nordeste Sub-20

Quartas de final - Jogo único

  • 15h - Vitória x CRB - SportyNet (TV fechada e YouTube)

Copa da Argentina 2025

Oitavas de final - Jogo único

  • 21h15 - Unión Santa Fé x River Plate - Xsports

Copa do Caribe da Concacaf

  • 21h - Cavalier FC x Juventus de Cayes - Disney+

Copa Centro-Americana da Concacaf

  • 23h06 - CS Herediano x CSD Municipal - Disney+
  • 23h06 - Real CD España x Sporting San Miguelito - Disney+

