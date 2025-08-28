Jogos de hoje (28/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
Além do confronto que encerra a ida das quartas de final da Copa do Brasil 2025, tem Série B e sorteio da fase de liga da Champions League
Os jogos de hoje (28/08) destacam o confronto entre Bahia e Fluminense na Arena Fonte Nova, em Salvador. O dia também tem duelos na Europa e sorteio da UEFA Champions League.
Para quem gosta da Conference League, tem seis partidas, incluindo Fredrikstad xCrystal Palace. A data também traz a abertura da 24ª da Série B, com Remo e Criciúma em campo no Pará.
Jogos de hoje (28 de agosto de 2025)
Abaixo, confira a tabela do futebol, onde assistir ao vivo e horários. É importante lembrar que, caso tenha qualquer mudança na programação, as responsabilidades serão das emissoras.
Copa do Brasil 2025
Quartas de final - Jogo de ida
- 19h30 - Bahia x Fluminense - SporTV e Premiere
Brasileirão Série B 2025
24ª rodada
- 21h35 - Remo x Criciúma - RedeTV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+
Conference League 2025/26
Playoffs - Jogos de volta
- 13h - Fredrikstad x Crystal Palace - Canal GOAT
- 14h30 - CFR Cluj x BK Hacken - OneFootball
- 14h30 - Universidade de Craiova x Istanbul Basaksehir - OneFootball
- 15h45 - Dinamo City x Jagiellonia Bialystok - OneFootball
- 16h - Legia Warszawa x Hibernian - Xsports
- 16h - Mainz 05 x Rosenborg - Canal GOAT
Campeonato Saudita 2025/26
1ª rodada
- 13h05 - Damac x Al Hazem - Canal GOAT
- 15h - Al Ahli x NEOM - Canal GOAT
Copa do Nordeste Sub-20
Quartas de final - Jogo único
- 15h - Vitória x CRB - SportyNet (TV fechada e YouTube)
Copa da Argentina 2025
Oitavas de final - Jogo único
- 21h15 - Unión Santa Fé x River Plate - Xsports
Copa do Caribe da Concacaf
- 21h - Cavalier FC x Juventus de Cayes - Disney+
Copa Centro-Americana da Concacaf
- 23h06 - CS Herediano x CSD Municipal - Disney+
- 23h06 - Real CD España x Sporting San Miguelito - Disney+