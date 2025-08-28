fechar
Champions League | Notícia

Sorteio da Champions League 2025/26: Resultado e todos os confrontos da Fase de Liga

Sorteio acontece às 13h, horário de Brasília, no Grimaldi Forum, em Mônaco; veja tabela de todos os 36 times que disputarão esta edição da Champions

Por Victor Peixoto Publicado em 28/08/2025 às 12:48
Champions League 2025/26
Champions League 2025/26 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

sorteio da Fase de Liga da Champions League 2025/26 acontece nesta quinta-feira (28), às 13h, horário de Brasília, em Grimaldi Forum, em Mônaco, com transmissão ao vivo da TNT Sports, na tv fechada e de graça pelo YouTube.

O serviço de streaming HBO Max também transmitirá a cerimônia.

Sorteio da Champions League 2025/26

Resultado

*Esta matéria será atualizada assim que o sorteio for concluído

  • Acompanhe o sorteio ao vivo:

Formato do sorteio 

O sorteio será realizado por um software previamente configurado com todas as diretrizes do sorteio, substituindo as tradicionais bolinhas, já que seria necessário 900 delas para definir a tabela no atual formato da competição.

As 36 equipes participantes serão distribuídas em quatro potes de 9 times cada de acordo com o Ranking de clubes da Uefa.

Cada equipe terá oito adversários, dois de cada pote, incluindo o seu próprio e fará quatro jogos em casa e quatro fora.

Os únicos bloqueios do sorteio são:

  • Times do mesmo país não podem se enfrentar nesta primeira fase
  • Um time só poderá enfrentar até dois times de cada país 

Portanto, não teremos confrontos como Real Madrid x Barcelona ou Liverpool x Manchester City, por exemplo.

Mas... poderemos ter um Liverpool x Real Madrid em conjunto com um Liverpool x Barcelona, por exemplo. 

Nesta hipótese, o Liverpool não poderia enfrentar outra equipe espanhola, casos de Atlético de Madrid, Villarreal e Athletic Bilbao.

Potes

Pote 1

  • PSG
  • Real Madrid
  • Manchester City
  • Bayern de Munique
  • Liverpool
  • Inter de Milão
  • Chelsea
  • Borussia Dortmund
  • Barcelona

Pote 2

  • Arsenal
  • Bayer Leverkusen
  • Atlético de Madrid
  • Benfica
  • Atalanta
  • Villarreal
  • Juventus
  • Eintracht Frankfurt
  • Club Brugge

Pote 3

  • Tottenham
  • PSV
  • Ajax
  • Napoli
  • Sporting
  • Olympiacos
  • Slavia Praga
  • Bodø/Glimt
  • Olympique de Marseille

Pote 4

  • Copenhague
  • Monaco
  • Galatasaray
  • Union Saint-Gilloise
  • Qarabag
  • Athletic Bilbao
  • Newcastle
  • Pafos
  • Kairat Almaty

Formato de competição da Champions 2025/26

Apesar de tabelas distintas com apenas oito adversários cada, os 36 times disputarão uma única classificação, com os seguintes critérios para avançar ao mata-mata.

  • Do 1° ao 8° colocado estarão classificados de forma direta para as oitavas-de-final.
  • Do 9° ao 24° disputarão os Play-offs em jogos de ida e volta (9° enfrenta o 24°, o 10° pega o 23° e assim por diante).
  • Do 25° ao 36° estarão eliminados e não disputarão a Europa League.

Calendário de jogos da Champions League 2025/26

  • Fase de Liga: De 16 de setembro de 2025 a 28 de janeiro de 2026
  • Play-offs: 17 fevereiro de 2026 (ida); 25 de fevereiro de 2026 (volta)
  • Oitavas-de-final: 10 de março de 2026 (ida); 18 de de março de 2026 (volta)
  • Quartas-de-final: 7 de abril de 2026 (ida); 15 de abril de 2026 (volta)
  • Semifinal: 26 de abril de 2026 (ida); 6 de maio de 2026 (volta)
  • Final: 30 de maio de 2026

A Final desta edição será disputada na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.

