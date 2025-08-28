Sorteio da Champions League 2025/26: Resultado e todos os confrontos da Fase de Liga
Sorteio acontece às 13h, horário de Brasília, no Grimaldi Forum, em Mônaco; veja tabela de todos os 36 times que disputarão esta edição da Champions
O sorteio da Fase de Liga da Champions League 2025/26 acontece nesta quinta-feira (28), às 13h, horário de Brasília, em Grimaldi Forum, em Mônaco, com transmissão ao vivo da TNT Sports, na tv fechada e de graça pelo YouTube.
O serviço de streaming HBO Max também transmitirá a cerimônia.
Sorteio da Champions League 2025/26
Resultado
*Esta matéria será atualizada assim que o sorteio for concluído
- Acompanhe o sorteio ao vivo:
Formato do sorteio
O sorteio será realizado por um software previamente configurado com todas as diretrizes do sorteio, substituindo as tradicionais bolinhas, já que seria necessário 900 delas para definir a tabela no atual formato da competição.
As 36 equipes participantes serão distribuídas em quatro potes de 9 times cada de acordo com o Ranking de clubes da Uefa.
Cada equipe terá oito adversários, dois de cada pote, incluindo o seu próprio e fará quatro jogos em casa e quatro fora.
Os únicos bloqueios do sorteio são:
- Times do mesmo país não podem se enfrentar nesta primeira fase
- Um time só poderá enfrentar até dois times de cada país
Portanto, não teremos confrontos como Real Madrid x Barcelona ou Liverpool x Manchester City, por exemplo.
Mas... poderemos ter um Liverpool x Real Madrid em conjunto com um Liverpool x Barcelona, por exemplo.
Nesta hipótese, o Liverpool não poderia enfrentar outra equipe espanhola, casos de Atlético de Madrid, Villarreal e Athletic Bilbao.
Potes
Pote 1
- PSG
- Real Madrid
- Manchester City
- Bayern de Munique
- Liverpool
- Inter de Milão
- Chelsea
- Borussia Dortmund
- Barcelona
Pote 2
- Arsenal
- Bayer Leverkusen
- Atlético de Madrid
- Benfica
- Atalanta
- Villarreal
- Juventus
- Eintracht Frankfurt
- Club Brugge
Pote 3
- Tottenham
- PSV
- Ajax
- Napoli
- Sporting
- Olympiacos
- Slavia Praga
- Bodø/Glimt
- Olympique de Marseille
Pote 4
- Copenhague
- Monaco
- Galatasaray
- Union Saint-Gilloise
- Qarabag
- Athletic Bilbao
- Newcastle
- Pafos
- Kairat Almaty
Formato de competição da Champions 2025/26
Apesar de tabelas distintas com apenas oito adversários cada, os 36 times disputarão uma única classificação, com os seguintes critérios para avançar ao mata-mata.
- Do 1° ao 8° colocado estarão classificados de forma direta para as oitavas-de-final.
- Do 9° ao 24° disputarão os Play-offs em jogos de ida e volta (9° enfrenta o 24°, o 10° pega o 23° e assim por diante).
- Do 25° ao 36° estarão eliminados e não disputarão a Europa League.
Calendário de jogos da Champions League 2025/26
- Fase de Liga: De 16 de setembro de 2025 a 28 de janeiro de 2026
- Play-offs: 17 fevereiro de 2026 (ida); 25 de fevereiro de 2026 (volta)
- Oitavas-de-final: 10 de março de 2026 (ida); 18 de de março de 2026 (volta)
- Quartas-de-final: 7 de abril de 2026 (ida); 15 de abril de 2026 (volta)
- Semifinal: 26 de abril de 2026 (ida); 6 de maio de 2026 (volta)
- Final: 30 de maio de 2026
A Final desta edição será disputada na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.