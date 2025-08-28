Sorteio da Champions League 2025/26: Resultado e todos os confrontos da Fase de Liga

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sorteio acontece às 13h, horário de Brasília, no Grimaldi Forum, em Mônaco; veja tabela de todos os 36 times que disputarão esta edição da Champions

O sorteio da Fase de Liga da Champions League 2025/26 acontece nesta quinta-feira (28), às 13h, horário de Brasília, em Grimaldi Forum, em Mônaco, com transmissão ao vivo da TNT Sports, na tv fechada e de graça pelo YouTube.

O serviço de streaming HBO Max também transmitirá a cerimônia.

Sorteio da Champions League 2025/26

Resultado

*Esta matéria será atualizada assim que o sorteio for concluído

Acompanhe o sorteio ao vivo:

Formato do sorteio

O sorteio será realizado por um software previamente configurado com todas as diretrizes do sorteio, substituindo as tradicionais bolinhas, já que seria necessário 900 delas para definir a tabela no atual formato da competição.

As 36 equipes participantes serão distribuídas em quatro potes de 9 times cada de acordo com o Ranking de clubes da Uefa.

Cada equipe terá oito adversários, dois de cada pote, incluindo o seu próprio e fará quatro jogos em casa e quatro fora.

Os únicos bloqueios do sorteio são:

Times do mesmo país não podem se enfrentar nesta primeira fase

Um time só poderá enfrentar até dois times de cada país

Portanto, não teremos confrontos como Real Madrid x Barcelona ou Liverpool x Manchester City, por exemplo.

Mas... poderemos ter um Liverpool x Real Madrid em conjunto com um Liverpool x Barcelona, por exemplo.

Nesta hipótese, o Liverpool não poderia enfrentar outra equipe espanhola, casos de Atlético de Madrid, Villarreal e Athletic Bilbao.

Potes

Pote 1

PSG



Real Madrid



Manchester City



Bayern de Munique



Liverpool



Inter de Milão



Chelsea



Borussia Dortmund



Barcelona

Pote 2

Arsenal



Bayer Leverkusen



Atlético de Madrid



Benfica



Atalanta



Villarreal



Juventus



Eintracht Frankfurt



Club Brugge

Pote 3

Tottenham



PSV



Ajax



Napoli



Sporting



Olympiacos



Slavia Praga



Bodø/Glimt



Olympique de Marseille

Pote 4



Copenhague



Monaco



Galatasaray



Union Saint-Gilloise



Qarabag



Athletic Bilbao



Newcastle



Pafos



Kairat Almaty

Formato de competição da Champions 2025/26

Apesar de tabelas distintas com apenas oito adversários cada, os 36 times disputarão uma única classificação, com os seguintes critérios para avançar ao mata-mata.

Do 1° ao 8° colocado estarão classificados de forma direta para as oitavas-de-final.

Do 9° ao 24° disputarão os Play-offs em jogos de ida e volta (9° enfrenta o 24°, o 10° pega o 23° e assim por diante).

Do 25° ao 36° estarão eliminados e não disputarão a Europa League.

Calendário de jogos da Champions League 2025/26

Fase de Liga: De 16 de setembro de 2025 a 28 de janeiro de 2026

Play-offs: 17 fevereiro de 2026 (ida); 25 de fevereiro de 2026 (volta)

Oitavas-de-final: 10 de março de 2026 (ida); 18 de de março de 2026 (volta)

Quartas-de-final: 7 de abril de 2026 (ida); 15 de abril de 2026 (volta)

Semifinal: 26 de abril de 2026 (ida); 6 de maio de 2026 (volta)

Final: 30 de maio de 2026

A Final desta edição será disputada na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.