Sorteio da Champions League: Confira os jogos do Bayern de Munique na fase de liga
Bayern de Munique terá seus adversários definidos nesta quinta-feira (28), no sorteio da fase de liga da Champions League 2025/26, em Mônaco
O Bayern de Munique conhece nesta quinta-feira (28), a partir das 13h, no horário de Brasília, seus adversários na fase de liga da UEFA Champions League 2025/26.
O sorteio será realizado em Mônaco e definirá os oito rivais da equipe alemã, que integra o Pote 1 ao lado de clubes como Real Madrid, PSG, Manchester City, Liverpool, Inter de Milão, Chelsea, Borussia Dortmund e Barcelona.
Assim como na temporada anterior, a Champions League não terá fase de grupos. Os 36 times disputarão uma liga única de classificação, com oito jogos para cada um: quatro em casa e quatro fora. O sistema do sorteio determina que o Bayern enfrentará duas equipes de cada pote, sendo um total de oito adversários.
Regras do sorteio da Champions League
O computador responsável pelo sorteio define na hora os rivais de cada clube. Entre as regras:
- Times do mesmo país não se enfrentam nesta fase;
- Um clube não pode ter dois adversários do mesmo país.
Ou seja, o Bayern de Munique não poderá encarar já nesta fase equipes alemãs como Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt ou Stuttgart. Ou encarar de cara três espanhóis, por exemplo.
Chaveamento - Champions League
Ao final da fase de liga, os oito primeiros colocados avançam direto às oitavas de final. Quem ficar entre a 9ª e a 24ª posição disputa os playoffs por mais oito vagas, em confrontos de ida e volta. Já do 25º ao 36º lugar, a eliminação é imediata.
O mata-mata segue em partidas de ida e volta, sem critério de gol fora de casa. Persistindo o empate, a decisão vai para prorrogação e, se necessário, pênaltis. A final será em jogo único no dia 30 de maio de 2026, na Puskás Arena, em Budapeste.