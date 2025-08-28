Sorteio da Champions League: Confira os jogos do Bayern de Munique na fase de liga

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Bayern de Munique terá seus adversários definidos nesta quinta-feira (28), no sorteio da fase de liga da Champions League 2025/26, em Mônaco

O Bayern de Munique conhece nesta quinta-feira (28), a partir das 13h, no horário de Brasília, seus adversários na fase de liga da UEFA Champions League 2025/26.

O sorteio será realizado em Mônaco e definirá os oito rivais da equipe alemã, que integra o Pote 1 ao lado de clubes como Real Madrid, PSG, Manchester City, Liverpool, Inter de Milão, Chelsea, Borussia Dortmund e Barcelona.

Assim como na temporada anterior, a Champions League não terá fase de grupos. Os 36 times disputarão uma liga única de classificação, com oito jogos para cada um: quatro em casa e quatro fora. O sistema do sorteio determina que o Bayern enfrentará duas equipes de cada pote, sendo um total de oito adversários.

Regras do sorteio da Champions League

O computador responsável pelo sorteio define na hora os rivais de cada clube. Entre as regras:

Times do mesmo país não se enfrentam nesta fase;

Um clube não pode ter dois adversários do mesmo país.

Ou seja, o Bayern de Munique não poderá encarar já nesta fase equipes alemãs como Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt ou Stuttgart. Ou encarar de cara três espanhóis, por exemplo.

Chaveamento - Champions League



Ao final da fase de liga, os oito primeiros colocados avançam direto às oitavas de final. Quem ficar entre a 9ª e a 24ª posição disputa os playoffs por mais oito vagas, em confrontos de ida e volta. Já do 25º ao 36º lugar, a eliminação é imediata.

O mata-mata segue em partidas de ida e volta, sem critério de gol fora de casa. Persistindo o empate, a decisão vai para prorrogação e, se necessário, pênaltis. A final será em jogo único no dia 30 de maio de 2026, na Puskás Arena, em Budapeste.