Chaveamento da Champions League: Veja todos os confrontos da Fase de Liga

Trinta e seis times disputarão a próxima edição da maior competição de clubes do mundo. Sorteio acontece nesta quinta (27); 1ª rodada será em setembro

Por Victor Peixoto Publicado em 28/08/2025 às 8:55
Champions League terá novo formato a partir da próxima temporada
Champions League terá novo formato a partir da próxima temporada - Uefa / Divulgação

Vai começar a Uefa Champions League 2025/26! Nesta quinta-feira (27), às 13h, horário de Brasília acontece o sorteio da Fase de Liga os confrontos da Fase de Liga, que contará com 36 times.

Com o mesmo formato da temporada passada, quando foi implementado o modelo de "Fase de Liga" em detrimento dos grupos, o sorteio definirá os oito adversários de cada uma das equipes participantes.

Os times serão divididos em quatro potes (123, e 4) de 9 times cada e e cada time enfrentará um time de cada pote, incluindo o seu próprio, que garante enfrentamentos de grandes gigantes do futebol europeu.

O único bloqueio do sorteio são enfrentamentos entre equipes do mesmo país nesta Fase de Liga, portanto, não teremos confrontos como Real Madrid x Barcelona ou Liverpool x Manchester City.

Sorteio da Fase de Liga da Champions League 2025/26

O sorteio será realizado por um software, uma vez que, caso o sorteio fosse realizado via manual, com as tradicionais bolinhas, teríamos uma cerimônia que duraria entre 3 a 4 horas com a necessidade de serem confeccionadas 900 bolinhas.

Transmissão ao vivo

  • TNT Sports, na tv fechada
  • HBO Max, no streaming

Potes

Os potes foram definidos pelo Coeficiente de Clubes da Uefa.

Pote 1

  • Pote 1
  • PSG
  • Real Madrid
  • Manchester City
  • Bayern de Munique
  • Liverpool
  • Inter de Milão
  • Chelsea
  • Borussia Dortmund
  • Barcelona

Pote 2

  • Arsenal
  • Bayer Leverkusen
  • Atlético de Madrid
  • Benfica
  • Atalanta
  • Villarreal
  • Juventus
  • Eintracht Frankfurt
  • Club Brugge

Pote 3

  • Tottenham
  • PSV
  • Ajax
  • Napoli
  • Sporting
  • Olympiacos
  • Slavia Praga
  • Bodø/Glimt
  • Marseille

Pote 4

  • Copenhague
  • Monaco
  • Galatasaray
  • Union Saint-Gilloise
  • Qarabag
  • Athletic Bilbao
  • Newcastle
  • Pafos
  • Kairat Almaty

Formato de disputa

Todos os times disputarão uma única classificação e jogarão oito partidas.

Cada time jogará quatro vezes em casa e quatro vezes fora, sendo uma partida como mandante contra um time de cada pote e o mesmo como visitante.

Os oito primeiros colocado se classificam para as oitavas-de-final de forma direta!

Do 9° ao 24° disputarão a fase de Play-offs, com confrontos definidos pela classificação na Fase de Liga. Os classificados avançam e enfrentam os times das oitavas-de-final, definidos por sorteio, mas com mando de campo do jogo da volta favorável aos classificados de forma direta.

