fechar
Champions League | Notícia

Liga dos Campeões: veja todos os clubes classificados à fase de liga

36 clubes disputarão a etapa principal do torneio, que mantém formato adotado na última temporada. Times surpreendentes garantem vaga após play-offs

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 27/08/2025 às 11:58
Taça da Liga dos Campeões
Taça da Liga dos Campeões - Divulgação/ UEFA

Faltam apenas quatro clubes para serem definidos todos os participantes da Liga dos Campeões! Todas as equipes restantes garantirão a classificação nesta quarta-feira (27).

36 times irão disputar a fase de liga da competição, que repete o formato adotado na última temporada, em que foram disputadas oito rodadas, em que os oito primeiros colocados garantem a vaga direta nas oitavas de final, enquanto os clubes que estiverem entre 9º e 25º disputarão um play-off.

O novo número representa um aumento de quatro clubes em relação às temporadas anteriores. Algumas novidades estarão presentes na competição.

É o caso do Pafos, do Chipre, que disputa o torneio pela primeira vez, além do Bodo/Glimt, time do norte da Noruega, que também estreia na Liga dos Campeões.

Confira todos os times classificados para a Liga dos Campeões

Inglaterra

  • Arsenal
  • Chelsea
  • Tottenham
  • Liverpool
  • Manchester City
  • Newcastle

Espanha

  • Atlético de Madrid
  • Real Madrid
  • Barcelona
  • Athletic Bilbao
  • Villarreal

Itália

  • Inter de Milão
  • Napoli
  • Atalanta
  • Juventus

Alemanha

  • Bayern de Munique
  • Borussia Dortmund
  • Bayer Leverkusen
  • Eintracht Frankfurt

França

  • PSG
  • Olympique de Marseille
  • Monaco

Holanda

  • Ajax
  • PSV

Portugal

  • Sporting

Bélgica

  • Union St. Gilloise

Chéquia

  • Slavia Praga

Cazaquistão

  • Kairat Almaty

Grécia

  • Olympiacos

Chipre

  • Pafos

Noruega

  • Bodo/Glimt

Turquia

  • Galatasaray

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Times que ainda lutam por uma vaga

  • Ferencváros (Hungria) x Qarabag (Azerbaijão) - Ida: 3 a 1 para o Qarabag
  • Basel (Suíça) x Copenhagen (Dinamarca) - Ida: 1 a 1
  • Fenerbahçe (Turquia) x Benfica (Portugal) - Ida: 0 a 0
  • Rangers (Escócia) x Club Brugge (Bélgica) - Ida: 3 a 1 para o Club Brugge

Leia também

Tem jogo no SBT hoje (26/08)? Dia de Champions League! Veja programação completa
Transmissão

Tem jogo no SBT hoje (26/08)? Dia de Champions League! Veja programação completa
Benfica x Fenerbahçe: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Liga dos Campeões

Benfica x Fenerbahçe: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags