Liga dos Campeões: veja todos os clubes classificados à fase de liga
36 clubes disputarão a etapa principal do torneio, que mantém formato adotado na última temporada. Times surpreendentes garantem vaga após play-offs
Faltam apenas quatro clubes para serem definidos todos os participantes da Liga dos Campeões! Todas as equipes restantes garantirão a classificação nesta quarta-feira (27).
36 times irão disputar a fase de liga da competição, que repete o formato adotado na última temporada, em que foram disputadas oito rodadas, em que os oito primeiros colocados garantem a vaga direta nas oitavas de final, enquanto os clubes que estiverem entre 9º e 25º disputarão um play-off.
O novo número representa um aumento de quatro clubes em relação às temporadas anteriores. Algumas novidades estarão presentes na competição.
É o caso do Pafos, do Chipre, que disputa o torneio pela primeira vez, além do Bodo/Glimt, time do norte da Noruega, que também estreia na Liga dos Campeões.
Confira todos os times classificados para a Liga dos Campeões
Inglaterra
- Arsenal
- Chelsea
- Tottenham
- Liverpool
- Manchester City
- Newcastle
Espanha
- Atlético de Madrid
- Real Madrid
- Barcelona
- Athletic Bilbao
- Villarreal
Itália
- Inter de Milão
- Napoli
- Atalanta
- Juventus
Alemanha
- Bayern de Munique
- Borussia Dortmund
- Bayer Leverkusen
- Eintracht Frankfurt
França
- PSG
- Olympique de Marseille
- Monaco
Holanda
- Ajax
- PSV
Portugal
- Sporting
Bélgica
- Union St. Gilloise
Chéquia
- Slavia Praga
Cazaquistão
- Kairat Almaty
Grécia
- Olympiacos
Chipre
- Pafos
Noruega
- Bodo/Glimt
Turquia
- Galatasaray
Times que ainda lutam por uma vaga
- Ferencváros (Hungria) x Qarabag (Azerbaijão) - Ida: 3 a 1 para o Qarabag
- Basel (Suíça) x Copenhagen (Dinamarca) - Ida: 1 a 1
- Fenerbahçe (Turquia) x Benfica (Portugal) - Ida: 0 a 0
- Rangers (Escócia) x Club Brugge (Bélgica) - Ida: 3 a 1 para o Club Brugge