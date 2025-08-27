Liga dos Campeões: veja todos os clubes classificados à fase de liga

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

36 clubes disputarão a etapa principal do torneio, que mantém formato adotado na última temporada. Times surpreendentes garantem vaga após play-offs

Faltam apenas quatro clubes para serem definidos todos os participantes da Liga dos Campeões! Todas as equipes restantes garantirão a classificação nesta quarta-feira (27).

36 times irão disputar a fase de liga da competição, que repete o formato adotado na última temporada, em que foram disputadas oito rodadas, em que os oito primeiros colocados garantem a vaga direta nas oitavas de final, enquanto os clubes que estiverem entre 9º e 25º disputarão um play-off.

O novo número representa um aumento de quatro clubes em relação às temporadas anteriores. Algumas novidades estarão presentes na competição.

É o caso do Pafos, do Chipre, que disputa o torneio pela primeira vez, além do Bodo/Glimt, time do norte da Noruega, que também estreia na Liga dos Campeões.

Confira todos os times classificados para a Liga dos Campeões

Inglaterra

Arsenal

Chelsea

Tottenham

Liverpool

Manchester City

Newcastle

Espanha

Atlético de Madrid

Real Madrid

Barcelona

Athletic Bilbao

Villarreal

Itália

Inter de Milão

Napoli

Atalanta

Juventus

Alemanha

Bayern de Munique

Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt

França

PSG

Olympique de Marseille

Monaco

Holanda

Ajax

PSV

Portugal

Sporting

Bélgica

Union St. Gilloise

Chéquia

Slavia Praga

Cazaquistão

Kairat Almaty

Grécia

Olympiacos

Chipre

Pafos

Noruega

Bodo/Glimt

Turquia

Galatasaray

Times que ainda lutam por uma vaga