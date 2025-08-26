fechar
Benfica x Fenerbahçe: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipes ficaram no 0 a 0 na semana anterior, em duelo disputado em Istambul, e buscam a vitória para garantir a vaga na fase de liga

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 26/08/2025 às 12:16
Richard Ríos, meia do Benfica
Richard Ríos, meia do Benfica - Divulgação/ Benfica

Benfica e Fenerbahçe irão se enfrentar nesta quarta-feira (27), às 16h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela volta do play-off de classificação à Liga dos Campeões. O confronto será disputado no Estádio da Luz.

Na partida de ida, as duas equipes ficaram no empate, pelo placar de 0 a 0.

Como chegam as equipes

Ainda invicto na atual temporada, o Benfica vem de vitória sobre o Tondela, pelo placar de 3 a 0. A equipe de Lisboa conta com a força de sua torcida para enfrentar os turcos.

O Fenerbahçe vem de vitória sobre o Kocaelispor, pelo placar de 3 a 1. O time de Istambul espera retornar à principal competição europeia após 15 anos de ausência.

Onde assistir Benfica x Fenerbahçe ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • TNT (TV por assinatura)
  • HBO Max (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: 26/08 (quarta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Liga dos Campeões - Play-offs (Partida de volta)
  • Local: Estádio da Luz, Lisboa (Portugal)
  • Onde Assistir: TNT e HBO Max

Prováveis Escalações

Benfica: Trubin, Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Richard Ríos, Barrenechea e Barreiro; Aursnes, Akturkoglu e Pavlidis. Técnico: Bruno Lage

Fenerbahçe: Egribayat, Muldur, Skriniar e Oosterwolde; Nélson Semedo, Amrabat, Fred, Brown e Szymanski; En-Nesyri e Jhon Durán. Técnico: José Mourinho

