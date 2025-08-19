fechar
Fenerbahçe x Benfica: onde assistir ao vivo, horário e escalações

No principal confronto dos play-offs, turcos e portugueses se enfrentam em busca de uma vaga na fase de liga. Turcos contam com legião de brasileiros

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 19/08/2025 às 17:32
José Mourinho, técnico do Fenerbahçe
José Mourinho, técnico do Fenerbahçe - Reprodução/ Fenerbahçe

Fenerbahçe e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira (20/08), às 16h00 (horário de Brasília), no Sükrü Saraçoglu, em Istambul, pela partida de ida da fase de play-offs da Liga dos Campeões.

O Fenerbahçe encara o confronto com confiança após garantir vaga nos play-offs eliminando o Feyenoord com um sólido 6 a 4 no agregado. O clube conta com três brasileiros em seu elenco. Tratam-se do zagueiro Diego Carlos, além dos meias Fred e Anderson Talisca.

O Benfica, por sua vez, chega com moral após uma boa temporada recente e avanços em competições europeias. A equipe eliminou o Nice na fase anterior, com duas vitórias por 2 a 0.

Onde assistir Fenerbahçe x Benfica ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: 20/08 - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Liga dos Campeões - Play-offs (Partida de Ida)
  • Local: Sukru Saraçoglu, Istambul (Turquia)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Fenerbahçe: Egribayat; Muldur, Skriniar e Oosterwolde; Nélson Semedo, Fred, Amrabat, Brown e Szymanski; Jhon Durán e En Nesyri. Técnico: José Mourinho

Benfica: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Richard Rios, Barrenechea, Schjelderup e Aursnes; Pavlidis e Ivanovic. Técnico: Bruno Lage

