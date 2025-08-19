Fenerbahçe x Benfica: onde assistir ao vivo, horário e escalações
No principal confronto dos play-offs, turcos e portugueses se enfrentam em busca de uma vaga na fase de liga. Turcos contam com legião de brasileiros
Fenerbahçe e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira (20/08), às 16h00 (horário de Brasília), no Sükrü Saraçoglu, em Istambul, pela partida de ida da fase de play-offs da Liga dos Campeões.
O Fenerbahçe encara o confronto com confiança após garantir vaga nos play-offs eliminando o Feyenoord com um sólido 6 a 4 no agregado. O clube conta com três brasileiros em seu elenco. Tratam-se do zagueiro Diego Carlos, além dos meias Fred e Anderson Talisca.
O Benfica, por sua vez, chega com moral após uma boa temporada recente e avanços em competições europeias. A equipe eliminou o Nice na fase anterior, com duas vitórias por 2 a 0.
Onde assistir Fenerbahçe x Benfica ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: 20/08 - 16h00 (horário de Brasília)
- Competição: Liga dos Campeões - Play-offs (Partida de Ida)
- Local: Sukru Saraçoglu, Istambul (Turquia)
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
Fenerbahçe: Egribayat; Muldur, Skriniar e Oosterwolde; Nélson Semedo, Fred, Amrabat, Brown e Szymanski; Jhon Durán e En Nesyri. Técnico: José Mourinho
Benfica: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Richard Rios, Barrenechea, Schjelderup e Aursnes; Pavlidis e Ivanovic. Técnico: Bruno Lage