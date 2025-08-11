Benfica x Nice: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Time de Lisboa venceu a primeira partida contra os franceses, pelo placar de 2 a 0, e pode ser derrotada por até um gol de diferença no Estádio da Luz
O Benfica recebe o Nice, nesta quarta-feira (13/08), às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em duelo válido pela segunda fase de play-offs da Liga dos Campeões. Na partida de ida, o clube português venceu por 2 a 0.
Como chegam as equipes
Após uma pré-temporada marcada pela eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes e, o Benfica voltou com confiança. Os Encarnados jogam pelo empate para garantirem a classificação.
Do outro lado, o Nice chega pressionado. O clube francês não conquista uma vaga na fase de grupos da Champions desde 1959/60. A equipe precisa vencer por, ao menos, dois gols de diferença para garantir a vaga na próxima fase.
Onde assistir Nice x Benfica ao vivo
A partida não terá transmissão ao vivo pela televisão brasileira.
Ficha técnica
- Competição: Liga dos Campeões – Play-offs (Jogo de Ida)
- Data e Horário: 13/08 (quarta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
- Local: Estádio da Luz, em Lisboa (Portugal)
- Onde Assistir: Sem transmissão para o Brasil
Prováveis Escalações
Benfica: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Richard Ríos, Barrenechea e Ivanovic; Aursnes, Schjelderup e Pavlidis. Técnico: Bruno Lage
Nice: Yehvann Diouf; Juma Bah, Melvin Bard, Antoine Mendy e Dante; Clauss, Sanson, Boudaoui e Bouanani; Guessand e Moffi. Técnico: Franck Haise